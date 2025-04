Riparte "Puliamo Murialdo", il 6 aprile l'iniziativa promossa da Comune e pro loco

Murialdo si prepara a un’importante giornata all’insegna della cura dell’ambiente. Domenica prossima, 6 aprile, ripartirà l’iniziativa "Puliamo Murialdo", un evento che vede la collaborazione tra l’amministrazione comunale guidata da Michele Franco e la pro loco, guidata dal neo-rieletto presidente Stefano Pontoglio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ripulire il territorio comunale dai rifiuti abbandonati, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente. Un’azione concreta per restituire a murialdesi e visitatori un paese più pulito e ordinato.

L’appuntamento è fissato per le ore 8 davanti alla casa comunale, dove i volontari saranno accolti e suddivisi in squadre operative. La raccolta dei rifiuti si svolgerà per l’intera mattinata, coinvolgendo diverse zone del territorio.

A conclusione del lavoro, i partecipanti potranno godere di un momento di convivialità: una braciolata offerta dalla pro loco presso l'area verde del Rio Azzini, come ringraziamento per l’impegno dimostrato.

L’evento rappresenta un’occasione non solo per migliorare il decoro urbano, ma anche per rafforzare il senso di comunità e la partecipazione attiva alla tutela del territorio.