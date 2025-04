Savona, terminata l'installazione del nuovo deodorizzatore al depuratore di via Caravaggio

Sono terminati in questi giorni i lavori iniziati lo scorso 10 febbraio per l’installazione di un nuovo impianto di deodorizzazione presso gli impianti del depuratore di Zinola, in via Caravaggio.

Il nuovo sistema di ultima generazione, per il quale l’investimento complessivo è stato di 300mila euro, persegue l’obiettivo del Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese di migliorare l’efficienza dei sistemi di deodorizzazione, in conformità con l’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale delle attività di depurazione.

"I lavori si sono svolti nei tempi prestabiliti senza nessuna situazione di disagio o diffusione di cattivi odori - spiegano dal Consorzio - L’intervento, rilevante per importo e impatto tecnologico, si inserisce nella strategia più complessiva di modernizzazione degli impianti oltre al perseguire un’elevata efficienza operativa e ambientale".