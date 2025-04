Ponte sul rio Arenon in Lungomare Europa a Varazze: il fine lavori entro l'estate

"Stiamo correndo per cercare di riaprire entro la stagione estiva".

A dirlo il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici in merito agli interventi sul ponte sul rio Arenon in Lungomare Europa a Varazze. Slitta quindi la riapertura che era stata prospettata per le festività pasquali.

A marzo erano iniziati i lavori di consolidamento strutturale sullo stesso che aveva subito imponenti danni a causa dello scalzamento di una delle pile che lo sorreggono dopo le violenti precipitazioni sul territorio dello scorso autunno.

630mila euro la cifra stimata per i lavori di consolidamento in somma urgenza.

Sono inoltre state finanziate sul tracciato tutte le lavorazioni sulla frana che si è verificata nel marzo 2024 all’altezza della Baia dei Pescatori (sono previste reti e chiodature per 250mila euro), la stabilizzazione dei tre archi (con il rifacimento del basamento centrale e il ripascimento con massi per 300mila euro) e il posizionamento delle reti anti sfondellamento nele gallerie per 50mila euro.

"Queste opere partiranno alla fine della stagione estiva per riuscire una volta aperto il pontile dell'Arenon a dare la percorrenza libera per una fruizione completa del lungomare" conclude Piacentini.