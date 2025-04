Un quartetto d’eccezione in oratorio per la "Mozart" di Savona

Una formazione straordinaria e inedita sarà protagonista nell’oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona venerdì 4 aprile alle ore 17,30.

Di scena sarà l’Ensemble Fabbrica del Pensiero formato da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin alla fisarmonica e da Beatrix Graf e Marco Milelli al clarinetto che si esibiranno nell’ambito della rassegna “I pomeriggi della Mozart” organizzata dall’Associazione Mozart Savona.

L’Ensemble Fabbrica del pensiero è nato all’interno dell’omonima associazione culturale, con sede a Trento, ed è una formazione musicale con organico mobile, che spazia in diversi repertori cameristici, originando programmi e progetti originali ed insoliti.

In programma musiche di Bach, Poulenc, Morricone, Piazzolla, Tiersen e Caberlotto.

Il pomeriggio è ad ingresso libero.

L’Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi.

Gli artisti

Beatrix Graf nasce in Svizzera dove si diploma alla Hochschule der Künste Bern nella classe di Ernesto Molinari in clarinetto e didattica dello strumento. Si trasferisce in seguito a Londra per perfezionarsi al Royal College of Royal College of Music dove si laurea con lode sotto la guida di Richard Hosford, conseguendo il Postgraduate Diploma in Advanced Performance. Musicista versatile, ha tenuto concerti in Inghilterra, Svizzera, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna, negli Stati Uniti e nell’America del Sud, presso l’Orquesta Filarmónica de Santiago de Chile. E’ membro dell’Ensemble Motocontrario di Trento, con il quale si dedica alla diffusione della musica contemporanea, e del Tribsterill Trio. Si dedica alla prassi esecutiva con strumenti storici ed è iscritta al biennio in clarinetto storico nella classe di Luca Lucchetta presso il Conservatorio “Pollini” di Padova. È docente titolare di clarinetto presso la Scuola Media Statale “Bresadola” di Trento.

Marco Milelli, diplomato in clarinetto e in saxofono con il massimo dei voti e la lode, ha avuto la possibilità di arricchire il proprio percorso di studi per il clarinetto con Luigi Michieletto, Anthony Pay, Luca Lucchetta, Mate Bekavac, Davide Lattuada e, per il sax, con Mario Giovannelli, Mario Marzi, Francesco Bearzatti. Attualmente si dedica alla prassi esecutiva con strumenti originali grazie alla guida di Luca Lucchetta, nella cui classe, presso il conservatorio “Pollini” di Padova, è iscritto al biennio in clarinetto storico. Svolge in particolare attività cameristica con il trio di corni di bassetto Tribsterill Trio e in duo Duodecima, con il fisarmonicista Roberto Caberlotto. Dal 1991 si dedica all’insegnamento e dal 1999 è docente di clarinetto, sassofono e musica d’insieme presso la scuola musicale “Il Diapason” di Trento.

Roberto Caberlotto ha studiato fisarmonica, pianoforte e composizione con Ivano Battiston e Bruno Coltro diplomandosi, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Ha suonato con l’Orchestra regionale della Toscana, sotto la direzione di importanti compositori e direttori d’orchestra quali Berio, Eotvos, Benjamin. Ha collaborato ed eseguito in prima assoluta opere di diversi compositori italiani quali Ennio Morricone, Paolo Ugoletti, Fabrizio De Rossi Re, Tiziano Bedetti, Andrea Talmelli, Fabrizio Festa, Massimo Priori, Rolando Lucchi, Riccardo Riccardi, Mario Pagotto, Lorenzo Fattambrini, Nicola Straffelini, Francesco Schweizer, Claudio Scannavini, Stefano Bonilauri e altri. Pubblica per la casa editrice Berben di Ancona. Insegna fisarmonica e cultura musicale presso la scuola musicale “Il Diapason” di Trento. Ha inciso per diverse etichette discografiche: Ema Records, ACD Records, Alia Musica Records, Il Diapason Edizioni. È attivo come compositore, arrangiatore e promotore di eventi culturali ed è direttore artistico dell’associazione culturale Fabbrica del Pensiero di Trento.

Gilberto Meneghin si e diplomato in fisarmonica classica presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode ed in musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio “Pollini” di Padova. Svolge attività didattica per la Scuola comunale “Sandi” di Feltre e per l’associazione Amici della Musica di Villorba. È attivo, inoltre, come arrangiatore e compositore pubblicando per la casa editrice Berben di Ancona. È direttore artistico del coro polifonico “Nuovo Rinascimento” di Quero ed e stato coordinatore artistico del concorso di composizione per fisarmonica e coro “ManticeVoce”. Ha collaborato, in veste di solista, con l’Orchestra d’archi italiana, l’Ensemble Zandonai di Trento, l’Orchestra d’archi Legrenzi, il Tammitam Percussion Ensemble. Attualmente è membro del duo Acclair con Ivan Villanova al clarinetto e del duo fisarmonicistico DissonAnce con Roberto Caberlotto.