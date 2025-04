Massimiliano Scialanca confermato segretario generale della Fisascat Cisl Liguria

Massimiliano Scialanca è stato eletto e confermato segretario generale della Fisascat Cisl Liguria al termine del congresso, che si è svolto presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare. Il congresso si è svolto alla presenza del segretario generale Cisl Liguria, Luca Maestripieri, del segretario generale Fisascat, Davide Guarini, e di Pierangelo Raineri, componente del Collegio dei Probiviri Confederale. Insieme a Scialanca, sono stati eletti nella segreteria regionale Mirko Talamone e Alessandra Nascioli.

“Commercio e turismo sono centrali nell’economia ligure, in particolare nel territorio imperiese. Nella nostra regione, gli occupati di questi due settori rappresentano quasi il 25% del totale in Liguria, una media decisamente superiore a quella delle regioni del Nord-Ovest (19,6%), nostre dirette concorrenti, ma anche a quella italiana (21,2%). Bisogna puntare sempre di più sul potenziamento di commercio e turismo grazie ai Patti del Lavoro, su cui ha lavorato fortemente il segretario generale della Cisl Liguria, Luca Maestripieri, che hanno aperto una strada con la Regione per garantire incentivi occupazionali alle imprese che assumono con contratti anche a tempo indeterminato, offrendo quindi un lavoro di qualità e favorendo la destagionalizzazione nel settore del turismo”, spiega Massimiliano Scialanca, neo eletto segretario generale Fisascat Cisl Liguria.