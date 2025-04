"No problem. Le tessere le portiamo noi!", la campagna associativa di Confcommercio Savona entra nel vivo

Entra nel vivo la campagna associativa di Confcommercio Savona, che lancia l’iniziativa “No problem. Le tessere le portiamo noi!”. A differenza del passato, quando, con il rinnovo annuale della quota, le tessere venivano inviate direttamente dalla sede nazionale, oggi sarà Confcommercio Savona a raggiungere i vari associati per ascoltare anche le loro esigenze. A presentare l’iniziativa sono il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra e il coordinatore provinciale Daniele Ziliani.

"Si tratta di un piccolo, ma concreto segnale che abbiamo voluto dare per dimostrare l’attenzione che l'Associazione riserva al territorio – spiegano -. Un nostro collaboratore si occuperà di raggiungere nella loro attività tutti gli associati che non hanno avuto modo di presentarsi personalmente nella la sede di Confcommercio Savona".

Rispetto alla distribuzione delle tessere è Daniele Ziliani a spiegare che: "A occuparsene saranno i presidenti delle delegazioni territoriali, responsabili della rappresentanza di Confcommercio in ogni zona della nostra provincia, coadiuvati dai relativi referenti comunali, dove già costituiti. Un consulente da noi incaricato, concordando un momento comodo, si occuperà della visita in azienda. Questa è un’ulteriore testimonianza dell'impegno e di una presenza più attenta e vicina alle aspettative delle nostre imprese".

La consegna non avrà solo un valore simbolico. La tessera servirà per aver accesso ai servizi di Confcommercio Savona e l'appuntamento stesso con il consulente sarà il modo per conoscere e approfondire tutte le convenzioni a livello nazionale e locale, avere informazioni su bandi e possibilità di accessi al credito agevolato, sentendo le specifiche necessità della singola attività.

In abbinamento a questa iniziativa è stata rilanciata la campagna "Più amici, più vantaggi": per ogni azienda presentata da un associato Confcommercio Savona, verrà fatto un omaggio di un tablet o di 100 euro in servizi Confcommercio.