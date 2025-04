Cairo, un'area canina a Ferrania: la giunta Lambertini approva l'atto di indirizzo

Un'area canina a Ferrania: è questo il progetto del Comune di Cairo Montenotte, volto a rispondere alle richieste dei residenti della frazione, che hanno manifestato la necessità di uno spazio sicuro dove far socializzare i propri animali. L'iniziativa si inserisce nell’impegno dell'amministrazione Lambertini, che ha approvato un atto di indirizzo, per promuovere il benessere degli animali d'affezione e favorire una convivenza armoniosa tra cittadini e animali negli spazi pubblici.

Il parco giochi di Ferrania, situato in viale della Libertà, è un punto di riferimento per la comunità locale, frequentato quotidianamente da famiglie e bambini. Per rispondere alle esigenze dei proprietari di cani, ma al contempo garantire la sicurezza dei più piccoli e preservare la fruibilità del parco per tutti, l'idea è quella di progettare e realizzare un’area separata e recintata, esclusivamente dedicata agli animali.

Tale intervento non solo migliorerà la gestione degli spazi verdi, ma contribuirà a prevenire conflitti tra i diversi utenti del parco, promuovendo una gestione più responsabile degli animali. La scelta del parco giochi, grazie alla sua accessibilità e agli ampi spazi disponibili, risulta particolarmente adatta, poiché consentirà di realizzare l'area senza interferire con le altre attività che si svolgono nel parco.