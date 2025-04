La campagna "Contante = Libertà" approda nei negozi savonesi per sensibilizzare sull'importanza del pagamento in denaro liquido

Da qualche giorno è cominciata a Savona, Sanremo e in tutto il nord-ovest una nuova iniziativa del Comitato Pensiero Critico e del gruppo Resistere X Esistere#ionondimentico rivolta ai commercianti delle nostre città. La campagna “Contante = Libertà” vuole sensibilizzare i clienti delle piccole attività commerciali sull’importanza dell’uso del contante, sempre meno utilizzato anche per le piccole spese, in favore dei pagamenti elettronici, anche con smartphone, che sovente richiedono una commissione per il servizio.

L’adesivo giallo, che i commercianti possono apporre nella propria attività, ricorda come il contante possa sempre essere utilizzato, anche in caso di emergenze o blackout, non necessita infatti di elettricità, internet o permessi di terze parti per essere speso. Il contante, inoltre, a differenza del prossimo euro digitale, non potrà mai essere strumento di ricatto per chi lo utilizza. Il denaro digitale, infatti, nonostante le rassicurazioni di circostanza, per sua natura potrebbe essere programmabile e quindi prevedere limitazioni circa il luogo, il momento e il soggetto beneficiario del pagamento.

I negozianti che desiderano sostenere questa iniziativa possono scrivere alla mail del Comitato (comitatonop@gmail.com) o collegarsi all’apposita pagina Telegram (https://t.me/contanteugualeliberta) per entrare a far parte di questa rete e ricordare ai propri clienti che il contante, da sempre, è l’unico strumento di libertà nei pagamenti.