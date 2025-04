Grande festa di Pasqua al Centro Commerciale Corte di Mare: il 12 aprile arriva la "Caccia alle Uova" per i più piccoli

Il Centro Commerciale Corte di Mare si prepara a festeggiare la Pasqua con un pomeriggio ricco di divertimento e sorprese per i più piccoli. Sabato 12 aprile, dalle ore 16 alle 18, la galleria del centro ospiterà la tanto attesa Caccia alle Uova, un evento gratuito dedicato alle famiglie e ai bambini.

Durante il pomeriggio, i piccoli partecipanti potranno cimentarsi in una vera e propria caccia al tesoro pasquale, partecipare a laboratori creativi, assistere alla creazione di sculture di palloncini e gustare una merenda con colomba e cioccolato, distribuita da un fantastico Bing! Gran finale con la rottura collettiva delle uova. Il tutto sarà accompagnato da musica e momenti di intrattenimento per vivere insieme la magia della Pasqua in un’atmosfera di festa.

L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Corte di Mare in collaborazione con Coop Liguria, che offrirà una selezione di prodotti per la degustazione. Tra i partner dell’iniziativa figurano numerose realtà del territorio, tra cui Acqua & Sapone, Arcaplanet, GH Tempori, NKD, Home Market, L’Angolo Magico, SenzaPensieri e molte altre attività presenti nel centro. Una giornata da non perdere per vivere un pomeriggio di allegria, giochi e dolci sorprese!