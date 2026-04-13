Grande successo per il Concorso Pianistico “Città di Albenga – M. S. Folco”

Un intero weekend all’insegna della musica e della cultura ha animato Albenga in occasione del Concorso Pianistico “Città di Albenga – M. S. Folco”, che quest’anno ha scelto di immergersi nell’atmosfera primaverile e nella cornice di Fior d’Albenga, creando un connubio suggestivo tra arte, note e bellezza del territorio.

Il concorso ha visto la partecipazione di giovani talenti suddivisi in 11 categorie, dai pianisti più piccoli della categoria Prime Note (fino ai 6 anni) fino alla categoria Eccellenza (fino ai 35 anni). Accanto alle sezioni competitive, è stata confermata anche la Sezione Amatoriale, pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei concorsi pianistici.

A valutare i partecipanti una giuria di altissimo livello internazionale composta da Maria Teresa Carunchio (presidente), Muriel Chemin, Irene Novi, Enrico Stellini e Zhou Yingchao: un panel che ha saputo garantire competenza e apertura internazionale, con rappresentanze da Francia, Corea e Argentina.

Di seguito i vincitori delle varie categorie :

Categoria A: Stella Esposito, primo premio assoluto con 100 punti

Categoria B: Ludovica Barla, primo premio assoluto con 98 punti

Categoria C: Damian Posteuca, primo premio assoluto con 99 punti

Categoria D: Beatrice Meloni, primo premio con 95 punti

Categoria E: Aldo Gabriele Gili, primo premio con 95 punti

Categoria F: Francesco Giaculli, primo premio assoluto ex aequo con 98 punti

Categoria G: Emanuele Iazzerelli, primo premio assoluto ex aequo con 98 punti

Categoria H: Valentina Payot

Categoria I: Elisa Finda

Il vincitore assoluto della categoria Eccellenza e del 38° Concorso Pianistico “Città di Albenga – M. S. Folco” è Lorenzo Bovitutti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico Isabella Vasile e dall’Amministrazione comunale.

L’assessore alla Cultura Marta Gaia dichiara: “Questa è stata un’edizione particolare che si è svolta all’interno di Fior d’Albenga. È stato bello e suggestivo sia per i visitatori, che hanno potuto passeggiare nelle piazzette del centro storico e incontrare gli straordinari bambini e ragazzi esibitisi in Piazza dei Leoni, sia per i partecipanti, che hanno potuto ammirare Albenga e le aiuole fiorite che in questo periodo arricchiscono ulteriormente il già suggestivo centro storico. Ringrazio Isabella Vasile e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del concorso pianistico, che porta il nome della nostra città in tutto il mondo, essendo molto conosciuto e apprezzato”.