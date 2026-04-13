Savona, "Magazzini Solidali" rilancia: nasce il mercatino per acquistare intimo e scarpe per le famiglie in difficoltà

Nuova iniziativa per il progetto Magazzini Solidali, nato con il sostegno della Fondazione De Mari e presentato dall’ente Arcisolidarietà Savona ODV in collaborazione con Cral Porto, ACTI Savona, IsForCoop Savona, Arcimedia Società Cooperativa Sociale, Arci Savona e Cascina Granbego APS.

L’iniziativa, che festeggia quasi due anni di attività, è dedicata alla raccolta e distribuzione di abbigliamento a favore di persone che si trovano in situazione di bisogno, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto e dignitoso alle fragilità presenti sul territorio.

A seguito dell’apertura del chiosco in Piazza Pippo Rebagliati a Savona, Magazzini Solidali presenta un’ulteriore azione: il Mercatino Solidale, il cui intero ricavato sarà destinato all’acquisto di intimo e scarpe, beni di difficile reperimento e molto richiesti da singoli e famiglie in difficoltà.

Negli anni sono stati raccolti tantissimi abiti per uomo, donna e bambino grazie alla generosità della comunità savonese. È importante ricordare che proseguirà sempre la consegna gratuita di tali indumenti presso il chiosco di Piazza Pippo Rebagliati. Tuttavia, avendo raggiunto un accumulo di abiti tale da non permetterne un’ulteriore raccolta, è stato deciso di svolgere un piccolo mercatino con formula “al chilo” e a offerta libera presso il Salone del Cral Porto in Piazza Pippo Rebagliati (Savona), nelle giornate di venerdì 17 aprile dalle 15.00 alle 18.30 e sabato 18 aprile dalle 9.00 alle 12.30.

Magazzini Solidali è un progetto gestito da volontari a titolo gratuito, che ogni giorno mettono a disposizione tempo, competenze ed energie per sostenere chi si trova in difficoltà.

Per quanto riguarda la raccolta dei capi da donare, questi possono essere portati presso il Cral Porto, in Via dei Carpentieri 5 a Savona, il giovedì dalle 8.30 alle 11.00, oppure presso la Cascina Granbego APS, al Rifugio La Scriverna in Località Bandite 5 a Sassello, su appuntamento contattando il numero 378 401 2904, valido esclusivamente per la sede di Sassello.

Per il ritiro dei capi di cui si ha bisogno, è possibile recarsi al Chiosco Magazzini Solidali in Piazza Pippo Rebagliati a Savona, aperto il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, ricordando che il chiosco si occupa esclusivamente della distribuzione e non del ritiro degli indumenti.