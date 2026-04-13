Agenda ONU 2030: la campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea” salpa con il Tour LNI Ventalogo nel Santuario dei Cetacei

Trasformare la cambusa di ogni imbarcazione in un presidio ecologico per salvare il Mediterraneo è l’obiettivo della partnership tra la campagna “Stop Food Oils and Fats in the Sea” e il Tour L.N.I. Ventalogo, che prenderà il via il prossimo 27 aprile dal porto di Andora.

Al timone di questa missione ambientale ci sarà Matteo Basile, Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Andora, che percorrerà circa 195 miglia nautiche in 12 giorni attraversando il cuore pulsante della biodiversità mediterranea: il Santuario Pelagos, l'area marina protetta internazionale dove convivono balenottere, capodogli e delfini.

Il Goal 14 dell'Agenda ONU 2030 impone la conservazione sostenibile degli oceani e questa iniziativa risponde all'emergenza degli oli fritti e dei grassi alimentari dispersi in mare, una minaccia letale capace di soffocare la fauna marina e contaminare ettari di superficie. La campagna, promossa da Nuova C Plastica, è stata ufficialmente riconosciuta come Buona Pratica Territoriale 2025-2026 da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), la più importante rete della società civile italiana che riunisce oltre 300 istituzioni per promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030 nel nostro Paese.

In ogni tappa, dalla Liguria alla Toscana, il messaggio della tutela viaggerà alto a prua con il Guidone della Sostenibilità, la bandiera "Stop Food Oils And Fats In The Sea" che verrà consegnata a ogni sezione della Lega Navale Italiana toccata dal tour. A supporto dei diportisti verrà distribuita Marino, la speciale tanichetta realizzata in "Plastica Seconda Vita" per facilitare la raccolta degli oli di bordo, mentre per le nuove generazioni verrà lasciato in dote il gioco educativo "I Guardiani del Mare – Race to 2030", strumento ludico per formare i piccoli velisti sui temi dell'economia circolare.

«Per chi vive il mare, sottolinea Matteo Basile, Presidente della Lega Navale Italiana di Andora, la salvaguardia dell’ecosistema non è un’opzione, ma un dovere morale. Con il Tour Ventalogo vogliamo dimostrare che la protezione del Santuario Pelagos passa dai gesti quotidiani di ogni diportista: la nostra "Rotta 14" non è solo un tracciato sulla carta nautica, ma l'impegno concreto di portare lo spirito dell'Agenda ONU 2030 nel cuore del Mediterraneo, trasformando ogni sosta in un momento di consapevolezza per i custodi del mare di domani».

«Vedere la nostra campagna prendere il largo con la Lega Navale Italiana, aggiunge Piero Camoli, amministratore della Nuova C Plastica, è la prova che l’economia circolare può e deve diventare cultura nautica. "Rotta 14" non è solo un riferimento a un obiettivo ONU, ma una direzione di marcia per ogni diportista: grazie alla capillarità della LNI e al prestigioso riconoscimento di ASviS, l'iniziativa si pone come un modello replicabile dove il rifiuto diventa risorsa, garantendo un futuro più pulito alle acque che amiamo».