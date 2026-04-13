Finale Ligure celebra il 25 Aprile: due le iniziative per la “Festa della Liberazione”

Si prepara a celebrare, come da consuetudine, la giornata del 25 Aprile la città di Finale Ligure. Sono quest’anno due i significativi appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza in programma in occasione della “Festa della Liberazione”.

Il primo incontro, promosso dal Centro Studi Costituzione e Democrazia in collaborazione con il Comune, si terrà mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 16.30 presso la Sala Gallesio. L'evento, intitolato "8 settembre 1943 – 2 giugno 1946. Quando il popolo italiano, martoriato ed umiliato, si fece Popolo Sovrano con la Resistenza e con la Costituzione", prevede i saluti istituzionali del Sindaco e gli interventi di Stefania Bonora, Claudia Carosi e Luigi Vassallo.

Le celebrazioni culmineranno proprio il 25 aprile. La mattinata si aprirà alle ore 9.30 con un Consiglio Comunale Straordinario dedicato al ricordo dei caduti e alla doppia celebrazione dell'81° anniversario della Liberazione e dell'80° anniversario del voto alle donne. A seguire, alle ore 10.30, partirà il tradizionale corteo per le vie cittadine che si concluderà con la solenne deposizione delle corone in onore di chi ha lottato per la libertà.

La cerimonia si chiuderà a partire dalle ore 11.30 con gli interventi conclusivi. Prenderanno la parola per i saluti il Sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, il Dirigente Scolastico del Nuovo Polo Finalese Daniele Scarampi e la Presidente della sezione locale dell'A.N.P.I. Marta Dabove. L'orazione ufficiale dell'evento, supportato anche da Auser e CGIL, sarà infine affidata ad Anna Giacobbe, Presidente Auser Savona.