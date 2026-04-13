Loano, attenzione massima per l'educazione ambientale: una passeggiata ecologica, una camminata botanica e un “aperitivo con la scienza”

Doppio appuntamento, a Loano, con l'educazione ambientale.

Il primo è in programma sabato 18 aprile: alle 15 dalla chiesa di Nostra Signora della Mercede partirà una passeggiata ecologica, che attraverserà una sugheraia. La manifestazione è organizzata da Plastic Free insieme ad Elena Frattaroli, referente provinciale della onlus impegnata da diversi anni nella sensibilizzazione del consumo di plastica e dei rifiuti in generale. Sarà l'occasione per condividere del tempo insieme e fare del bene al territorio dando un segnale educativo e mettendo in atto una pulizia mirata dei sentieri. Iscrizioni a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/14904/18-apr-loano.

Plastic Free è un'associazione senza scopo di lucro che si occupa di combattere l'abbandono dei rifiuti, sensibilizzare i cittadini sull'inquinamento da plastica e organizzare giornate di pulizia ambientale. Plastic Free inoltre promuove giornate rivolte ai più piccoli, organizzando incontri informativi nelle scuole e accompagnando con i propri volontari gli studenti sul campo, nelle varie raccolte.

Venerdì 24 aprile alle 17.30 dalla biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal partirà una camminata botanica che attraverserà le vie del centro. L'iniziativa si concluderà alle 18.30 sempre presso la biblioteca, dove si terrà un “aperitivo con la scienza” che porterà i partecipanti alla scoperta del legame tra mondo vegetale e acqua. A seguire aperitivo con semplice buffet.

Durante il pomeriggio Laura Brael, herbaria, forager e Guida Ambientale Escursionistica, cercherà di rispondere alla domanda “Qual è il rapporto tra le piante e l'acqua?”. Fonte essenziale di vita, l'acqua è una risorsa che le piante sanno cercare, trattenere e gestire con straordinarie strategie di adattamento. Durante la passeggiata tra le vie cittadine di Loano, Laura porterà i partecipanti a scoprire ed osservare piante che affrontano ambienti molto diversi, sviluppando soluzioni sorprendenti per sopravvivere tra carenze ed eccessi d'acqua. Seguirà una chiacchierata per approfondire come il mondo vegetale custodisce e protegge questa risorsa fondamentale.

L'evento è gratuito e a numero chiuso, con prenotazione obbligatoria. La manifestazione, a cura del Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua con il patrocinio del Comune di Loano, si inserisce nell'ambito del progetto di Regione Liguria per la realizzazione di azioni di comunicazione, animazione e coinvolgimento dei giovani per la territorializzazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Ceas Riviera del Beigua ai numeri 366.6221213 o 327.8818713 o via mail all'indirizzo info@cearivierabeigua.it.

“Loano dimostra ancora una volta grande attenzione ai temi ambientali e alla sensibilizzazione della comunità, in particolare delle nuove generazioni, ospitando due iniziative che rappresentano un'importante occasione per riscoprire il territorio, promuovere stili di vita sostenibili e rafforzare il legame tra cittadini e ambiente – dichiarano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l'assessore all'ambiente Giovanni Battista Cepollina – La passeggiata ecologica del 18 aprile e la camminata botanica del 24 aprile non sono semplici eventi, ma momenti concreti di educazione ambientale, capaci di unire conoscenza, partecipazione e consapevolezza. È fondamentale comprendere quanto risorse come l'acqua siano preziose e quanto il mondo naturale, a partire dalle piante, ci insegni ogni giorno strategie di adattamento e rispetto dell'equilibrio ambientale. Ringraziamo le associazioni, i professionisti e tutti i soggetti coinvolti per l'impegno e la qualità delle proposte. Come amministrazione, continueremo a sostenere iniziative di questo tipo, convinti che la tutela dell'ambiente passi innanzitutto tutto dalla cultura e dalla partecipazione attiva dei cittadini”.