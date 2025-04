44 opere in Lungomare Europa. Busso (Varazze Domani): "La cifra consistente stanziata potrebbe essere dedicata a necessità più urgenti"

Continua a far discutere il progetto per il futuro posizionamento a Varazze di 44 installazioni artistiche nella parte di levante di Lungomare Europa partendo dalla zona denominata «Scogli Neri».

"Viale Europa è un percorso ciclopedonale con un enorme valore naturalistico, una volta sede del percorso ferroviario che, prima di tutto, necessita di una messa in sicurezza e valorizzazione mentre finora questo luogo magico è stato trascurato dalle amministrazioni Essere Varazze che sono sempre intervenute per ripristinare danni emergenziali (quante interruzioni del percorso si sono succedute in questi anni?!) senza una programmazione degli interventi e senza lavorare per poter accedere a fondi dedicati - spiega Busso - La cifra consistente stanziata per le opere d’arte potrebbe essere dedicata a necessità più urgenti, messa in sicurezza, dotazione di punti di raccolta dei rifiuti e di servizi igienici".