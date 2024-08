Savona, con il cane alla spiaggia libera di via Nizza, scatta la multa di 200 euro

Era con il proprio cane alla spiaggia libera di via Nizza, quella vicina ai Bagni Raphael, ed è stata multata dalla municipale per 200 euro, in base all'ordinanza dell'Autorità di sistema portuale che vieta di portare cani in spiaggia durante la stagione balenare tra il 1 maggio e il 30 settembre.

Unica eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio, quando previsti e preventivamente autorizzati e per le spiagge dedicate ai cani.

La multa ha nuovamente acceso il dibattito sulla carenza di una spiaggia libera attrezzata nella città quando, dicono gli animalisti, il turismo cosiddette "pet friendly" è in costante crescita.

Nel 2018, in via sperimentale, un tratto di spiaggia libera dedicata ai cani e ai loro padroni era stata realizzata alla foce del Letimbro (circa 70 metri) è quella libera tra i bagni Ligure e la foce del Letimbro.

Le regole erano rigide come obbligo di avere l’ombrellone per garantire l’ombra al proprio animale, pulire se il cane sporcava e l'obbligo di guinzaglio per fare fare il bagno al cane. L'esperienza era però stato abbandonata perché non aveva funzionato.