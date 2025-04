Profanamenti e lavori abusivi nel cimitero di Albenga, Forza Italia: "Il Comune prenda posizione"

"La notizia delle attività illecite svolte all’interno del cimitero da parte di un dipendente del Comune di Albenga non solo getta discredito sull’Amministrazione, ma sulla città stessa. Lucrare sulla sacralità dei defunti è quanto di più ignobile possa fare un essere umano".

Interviene così il segretario cittadino di Forza Italia Albenga, Simone Dentella, sulla vicenda emersa nei giorni scorsi con l'indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla segnalazione alla Procura per i reati di peculato e di induzione indebita a dare o promettere utilità un dipendente dei servizi cimiteriali ingauni.

"È responsabilità dei datori di lavoro sorvegliare l’operato dei propri dipendenti - afferma Dentella - Attività che evidentemente la maggioranza alla guida del Comune non ha saputo svolgere. Se questo è il modo in cui l’Amministrazione si occupa dei nostri cari estinti, come possiamo credere che possa prendersi cura dei presenti?"

"Ma, soprattutto - aggiunge il rappresentante dei forzisti ingauni - ciò che scandalizza e inorridisce è la mancata presa di posizione da parte della Giunta cittadina. Ad oggi il Sindaco si è pronunciato timidamente in merito ai fatti avvenuti, senza neanche scusarsi con i parenti vittime delle azioni perpetrate da un individuo alle dipendenze stesse del Comune e da esso assunto".

La richiesta di Forza Italia è quindi "una chiara e diretta presa di posizione da parte del Comune, che vengano appurate le responsabilità all’interno del sistema di controllo e che il Comune si costituisca come parte civile".

"Ciò dev'essere fatto per tutelare l’immagine della Città e per preservare il rispetto dei cittadini. Qualsiasi altra attività svolta da parte di ogni singolo membro del Consiglio comunale sarebbe inopportuna e inadeguata al ruolo ricoperto" aggiunge.

"Se è vero che l’operato di un dipendente pubblico rappresenta la collettività, non possiamo tollerare azioni che profanino il riposo dei nostri morti e che da queste ne traggano guadagno" conclude Dentella