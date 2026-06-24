Vado, dopo cinque mesi riapre via Maestri del Lavoro. Il sindaco Gilardi: "Su via Sabazia viabilità ok entro luglio"

Dopo mesi di chiusura e disagi a causa delle opere in corso per il potenziamento del parco ferroviario e la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia, intorno alle 16:30 odierne, via Maestri del Lavoro, a Vado Ligure, è tornata nuovamente percorribile dal traffico.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Fabio Gilardi, sottolineando come il risultato sia arrivato dopo un "costante confronto tra l'Amministrazione comunale, RFI e l'impresa esecutrice", dove il Comune ha sollecitato più volte "l'accelerazione delle lavorazioni e il contenimento dei disagi per cittadini, lavoratori e attività economiche".

La riapertura assume un valore particolare anche perché arriva prima dell'ultima scadenza comunicata, fissata al 30 giugno. Questo, ricorda sempre il primo cittadino, "sebbene il cantiere abbia registrato nel tempo ritardi legati alle criticità già emerse e più volte rappresentate dall'Amministrazione".

La via in questione era stata chiusa a partire dal gennaio scorso per consentire l'esecuzione delle fasi finali del progetto che prevede l'eliminazione definitiva del passaggio a livello di via Sabazia e la costruzione di un nuovo sottopasso ciclopedonale destinato a collegare via Italia con via Cadorna e il centro cittadino. Il nuovo collegamento prevede inoltre un accesso intermedio proprio da via Maestri del Lavoro.

Nonostante la riapertura della strada, il cantiere non è comunque ancora concluso. "Proseguiranno ora gli interventi su via Sabazia - continua Gilardi -, la cui conclusione, per quanto riguarda la viabilità, è prevista entro il mese di luglio".

"L'Amministrazione continuerà a monitorare attentamente l'andamento del cantiere attraverso un confronto costante con RFI, affinché vengano completate nel più breve tempo possibile le opere di finitura del sottopasso ciclopedonale, delle rampe di accesso e delle sistemazioni connesse a via Maestri del Lavoro" conclude il sindaco di Vado.