Piaggio Aero, il Governo: "Villanova sarà uno dei fulcri operativi del nuovo progetto industriale Lba Systems per la produzione di droni"

Il sito di Villanova d’Albenga sarà uno dei fulcri operativi del nuovo progetto industriale Lba Systems, la joint venture tra Leonardo e la società turca Baykar dedicata alla produzione di droni per la difesa.

Lo ha confermato il Sottosegretario alle Imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci, rispondendo a un’interrogazione presentata in X Commissione alla Camera da Ilaria Cavo, deputata ligure di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive.

Secondo quanto dichiarato, lo stabilimento di Villanova avrà un ruolo di primo piano nell’assemblaggio del velivolo Akinci, un drone di fascia alta dotato di capacità strategiche avanzate. Il sito sarà inoltre pienamente coinvolto nella produzione delle aerostrutture e nell’integrazione dei sistemi tecnologici sviluppati da Leonardo, tra cui sensori, radar, avionica e sistemi di controllo basati anche sull’intelligenza artificiale.

"È un riconoscimento importante per il nostro territorio", ha commentato Cavo, sottolineando come l’attenzione del governo verso la Liguria e verso Villanova d’Albenga in particolare rappresenti un'opportunità concreta per rafforzare la presenza industriale e tecnologica della regione nel settore dell’aerospazio.

Nelle scorse settimane dal Governo era arrivato l'ok per il golden power al subentro del colosso turco nell'azienda dopo anni di commissariamenti. L'investimento iniziale previsto è di 40–45 milioni di euro (con punte potenziali fino a 100 milioni), per coprire costi di ristrutturazione, formazione, R&S e avvio produzione droni, con la nuova proprietà che ha annunciato l’intenzione di rilanciare il P.180 Avanti nel mercato civile e sviluppare nuove versioni civili, militari o per trasporto merci, oltre a espandere l’offerta di service center per motori.

Riguardo al sito genovese di Sestri Ponente, invece, Bitonci ha precisato che il suo coinvolgimento non è escluso, lasciando aperte possibilità future nell’ambito della progettualità legata a Lba Systems.

"Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi di questa iniziativa strategica per la difesa e per l’industria del nostro Paese", ha concluso Cavo, ribadendo l’importanza di monitorare l’evoluzione del progetto, che si inserisce in un quadro di crescita e innovazione a livello nazionale e internazionale.