Germani reali investiti ad Albisola, l'appello dell'OSA: "Chi sa qualcosa si faccia avanti"

Appello dell’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) a chi abbia informazioni utili sull’investimento di un gruppo di germani reali da parte di un’auto in via della Rovere ad Albisola Superiore.

"Invitiamo a segnalare questa strage di animali ai Carabinieri Forestali affinché procedano a carico del responsabile ai sensi del codice della strada - spiegano dall'OSA - La legge prevede infatti l’obbligo di fermarsi e segnalare l’incidente agli organi di vigilanza al fine di soccorrere e curare i feriti, con l’irrogazione di una sanzione a carico degli inadempienti".

OSA chiede inoltre alla delegata comunale alla tutela degli animali di "attivarsi, se già non lo avesse fatto, presso la polizia locale affinché fornisca ogni collaborazione utile alle indagini. E, se è vero che la zona è frequentata abitualmente da germani reali situati nel vicino torrente Sansobbia, che il comune, se già non lo avesse fatto o previsto, installi cartelli stradali di avviso della possibile presenza di animali, anche per evitare incidenti a ciclisti e motociclisti".