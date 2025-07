Albissola Marina presenta "Vino&Caruggi": una serata tra vino, musica e sapori

Questa sera presso Albissola Marina andrà in scena l’evento "Vino&Caruggi", una serata per godersi la cittadina in una veste speciale tra buon vino, musica dal vivo e i piatti della tradizione ligure.

Per una sera i caruggi del paese si trasformeranno in un percorso enogastronomico tutto da esplorare. Un’iniziativa pensata per vivere il centro storico in modo diverso: acquistando il calice con tasca personalizzata infatti, sarà possibile passeggiare per le vie del centro storico assaggiando e lasciandosi guidare dai profumi dei vini proposti dai viticoltori i quali hanno scelto di aderire alla manifestazione.

“Vino&Caruggi” non sarà solo vino: a partecipare sarà gran parte del tessuto commerciale cittadino con ristoranti e locali che proporranno menù a tema basati su piatti come trofie al pesto, polpo e patate, acciughe, fritto misto di mare e altre specialità della cucina ligure. A tal proposito sono stati pensati gli adesivi dedicati all’evento, un modo per riconoscere i locali aderenti all’iniziativa i quali hanno optato per sviluppare una propria proposta gastronomica.

“Vino&Caruggi” tuttavia non animerà soltanto il centro storico: in spiaggia l'atmosfera sarà più rilassata, con hamburger cotti sul momento, birra alla spina e giochi adatti a qualsiasi target di età, un modo ideale per chi predilige rilassarsi guardando il mare. Inoltre, a rendere il tutto più suggestivo, ci penserà la musica: lungo il percorso infatti saranno presenti svariate postazioni jazz e blues che accompagneranno la serata con sonorità calde e avvolgenti, perfette per chi ama sorseggiare un buon calice con trasporto emotivo.

Un momento imperdibile sarà poi la visita in Pozzo Garitta, luogo dove si potrà ammirare una particolarissima esposizione di botti in ceramica simbolo del legame tra Albissola e la sua anima artigiana. Infine, per chi ama mettersi alla prova, alcuni locali proporranno dei laboratori creativi impreziositi da degustazioni guidate, un modo per trascorrere la serata in modo ancora più personale.

“L’idea di questa manifestazione - racconta Lara Dellepiane, consigliera comunale delegata al commercio fautrice dell’iniziativa - nasce dal desiderio di valorizzare il nostro centro storico inserendosi nel filone di altre iniziative simili. Attraverso un percorso itinerante, vogliamo accompagnare i visitatori alla scoperta delle bellezze di Albissola Marina: i suoi suggestivi caruggi, l’arte che invade ogni angolo e gli scorci unici che raccontano la nostra identità”.

“Durante la serata - continua Dellepiane - ci saranno momenti dedicati all’arte ceramica, per celebrare le origini del nostro territorio. La ceramica, insieme ai vini locali e alla tradizione culinaria, rappresenta un patrimonio che vogliamo condividere e valorizzare.

Conclude la consigliera: “I veri protagonisti di questa festa saranno i commercianti del paese, i quali con entusiasmo e spirito di collaborazione metteranno a disposizione le loro competenze offrendo il meglio in termini di artigianalità, cordialità e ospitalità”.

"Vino&Caruggi" dunque si prefigge l’obiettivo di essere una grande festa e un momento speciale di convivialità per celebrare l'estate ad Albissola Marina in tutta la sua bellezza dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte, un appuntamento imperdibile che sembra già destinato a lasciare il segno.