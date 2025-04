"The Valley", la nuova voce dell'alt-prog italiano nasce a Cairo

Nel cuore della Val Bormida, tra colline selvagge e l’eco di vecchie fabbriche dismesse, nascono nel 2018 i The Valley: un progetto musicale che affonda le radici in un progressive rock dai contorni distorti, ma con l’anima limpida della melodia sempre al centro. Siamo a Cairo Montenotte, nell’entroterra savonese, terra di intrecci sonori e contaminazioni, dove la musica cerca — e trova — nuove strade per raccontarsi.

Ciò che rende speciale questa band è la loro visione: un prog diretto e incisivo, che rinuncia ai lunghi voli strumentali in favore di brani più compatti, ma comunque ricchi di sorprese. Ritmiche spezzate, cambi improvvisi e un’attitudine sperimentale convivono con linee melodiche forti, in equilibrio perfetto tra istinto e costruzione.

Dietro al progetto, quattro musicisti con una solida esperienza alle spalle, cresciuti sui palchi del savonese e con percorsi musicali diversi ma complementari.

Alla voce c’è Eros Povigna, anima ruvida e graffiante, in arrivo dalla scena grunge dei primi Duemila con gli Humor Vitreo. Alla batteria il vulcanico Alessandro Concas, già noto per l’energia portata in band come i Sushi Bar. Al basso e alla chitarra, l’anima crossover del gruppo: Simone Baccino e Mattia Miniati, entrambi provenienti dai Diatomea, storica realtà del territorio.

Quattro personalità, quattro stili che si fondono in una sola voce, capace di parlare un linguaggio nuovo e originale, che sa essere moderno senza rinnegare le radici.

Il loro percorso ha trovato un alleato importante nella Volcano Records di Napoli, etichetta sempre attenta alle nuove onde del rock alternativo. Il contratto prevede l’uscita di tre singoli, preludio al primo album ufficiale della band. Il viaggio è già iniziato: il primo singolo, “Hypnagogia”, sarà disponibile da domani, 24 aprile, su tutte le principali piattaforme digitali (CLICCA QUI).

Ma i The Valley non si fermano: il secondo singolo è già pronto, accompagnato da un videoclip girato proprio a Cairo Montenotte lo scorso 13 aprile, e uscirà il 30 maggio. E poi? Sarà il momento del tour, con la voglia e l’urgenza di portare questa nuova voce del prog là dove la musica prende davvero vita: sul palco.