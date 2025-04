Varazze, una targa in ricordo dei fratelli Piombo e Accinelli, deportati nei campi di sterminio nazisti

Questa mattina, nella Cappella di Santa Caterina di Alessandria, nota come Santa Caterina delle Ruote nella frazione di Casanova, insieme ai bambini delle scuole, è stata ricordata la figura dei fratelli Piombo e Accinelli in occasione delle celebrazioni del 25 aprile.

Con l'occasione è stata inaugurata una targa, la prima di un percorso della memoria promosso dalla sezione ANPI di Varazze e dalla famiglia Foglia, che racconta la tragica storia dei fratelli Piombo e dei fratelli Accinelli, giovani varazzini deportati nei campi di sterminio nazisti in seguito a una delazione.

"Attraverso un QR code, i visitatori possono accedere al racconto dettagliato della loro vicenda: un modo per non dimenticare e per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della libertà" dice il Sindaco Luigi Pierfederici.