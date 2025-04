Progetto tiroide, visite gratuite a Ceriale e Albenga

Proseguono in Liguria le visite gratuite con ecografie tiroidee finalizzate alla diagnosi precoce dei noduli alla tiroide. Il mini-tour della prevenzione oncologica, promosso dalla Fondazione ANT e rivolto a tutta la cittadinanza, fa tappa in provincia di Savona con due nuovi appuntamenti previsti in primavera. Il secondo incontro si terrà lunedì 5 maggio a Ceriale, presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Ceriale ODV, in via Tagliasacchi 93, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il giorno successivo, martedì 6 maggio, sarà la volta di Albenga: le visite si svolgeranno presso la sede dell’AVIS Comunale, in via Cavour 3, sempre negli stessi orari, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In ciascuna giornata saranno messe a disposizione 48 ecografie tiroidee gratuite, con l’obiettivo di offrire un'opportunità concreta di prevenzione oncologica alla popolazione. Le prenotazioni saranno attive a partire dal 23 aprile, esclusivamente dalle 9 alle 11.30 (dal lunedì al venerdì, weekend esclusi), telefonando al numero 342 7646010, fino a esaurimento posti disponibili.

Per chi volesse rimanere aggiornato sui progetti e le attività della Delegazione ANT di Albenga, è possibile recarsi al Charity Point “Da Cuore a Cuore ANT” in via Roma 46, oppure seguire le pagine social “ANT in Liguria” su Facebook e “@merc_ant_ino.albenga” su Instagram.