Savona, sgombero in vista per i locali comunali di via De Amicis: al via la riqualificazione con la stazione di posta

Lo sgombero dei locali, programmato dal Comune per i prossimi giorni, segnano il vicino avvio dei lavori di riqualificazione dei locali comunali di Via De Amicis.

L'intervento rientra nella dalla Missione 5 del PNRR, “Centro servizi – stazione di posta” e Lo sgombero dei locali è propedeutico all'avvio dei lavori di riqualificazione che dovrebbero iniziare il 15 maggio 2025.

Si tratta di uno spazio dedicato all'accoglienza temporanea e al supporto delle persone in situazione di fragilità, in particolare senza dimora. Si tratta di un modello già sperimentato in altre città italiane che unisce servizi di prima accoglienza – come la possibilità di lavarsi, mangiare, dormire per brevi periodi – a percorsi personalizzati di reinserimento sociale. Il centro prevede anche sportelli di ascolto, orientamento al lavoro e collegamento con i servizi sociosanitari territoriali.

Il progetto (da 1.090.000 euro complessivi) è dedicato in particolare alle persone senza fissa dimora e prevede la realizzazione di una stazione in cui potranno svolgersi una limitata accoglienza notturna, attività di presidio sociale e sanitario, ristorazione, distribuzione della posta per i residenti presso l’indirizzo fittizio comunale, mediazione culturale, counseling, orientamento al lavoro, consulenza legale, distribuzione di beni in riuso e banca del tempo.

Il Comune di Savona, in qualità di capofila del Distretto Sociosanitario, ha inoltre avviato un'istruttoria pubblica per individuare soggetti del Terzo Settore che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di attività e interventi.