Finale, sbanda con la moto in un tornante della Sp45 delle Manie: centauro in codice giallo al Santa Corona

Incidente nel pomeriggio odierno, intorno alle 16, lungo la Sp45 delle Manie, nel finalese.

Un uomo, mentre si trovava alla guida della sua moto dirigendosi verso valle, ha perso il controllo del mezzo in uno dei numerosi tornanti, finendo per cadere rovinosamente a terra.

Sul posto si è così reso necessario l'intervento dei sanitari della Croce Verde di Finalborgo che hanno trasportato la vittima della caduta, un uomo di 54 anni, in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.

Durante l'intervento dei soccorritori, viste le dimensioni della carreggiata, a subire disagi è stato il traffico della provinciale, in queste settimane molto frequentata per via della chiusura dell'Aurelia all'altezza del porto.