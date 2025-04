Pietra Ligure, aperte fino al 16 maggio le iscrizioni al nido e alla scuola d’infanzia per il prossimo anno educativo

Sono aperte fino a venerdì 16 maggio le iscrizioni per l’anno educativo 2025-2026 al nido d’infanzia “Ape Birichina” e alla scuola d’infanzia “Ape Regina”.

Requisiti, modulo d’iscrizione, criteri per la formazione delle graduatorie e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure.

Confermata la presentazione della domanda tramite procedura online accessibile con SPID o CIE o, in alternativa, mediante presentazione del modulo cartaceo compilato e firmato presso l’Ufficio Protocollo.

Possono accedere al nido “Ape Birichina” bambine e bambini dai 3 ai 36 mesi di età e dai 3 ai 6 anni alla scuola d’infanzia “Ape Regina”, con priorità di ammissione ai residenti nel Comune di Pietra Ligure.

Rimangono invariate, rispetto all’anno scorso, la retta mensile e la tariffa per l’utilizzo della mensa.

“'Ape birichina', nato come nido interaziendale nel 2004 dalla firma di un protocollo d’intesa con le maggiori aziende del territorio pietrese, è diventato a luglio 2024 interamente a gestione comunale e quest’anno, con l’approvazione all’unanimità nell’ultimo Consiglio comunale del nuovo Regolamento di gestione, che ha modificato quello approvato lo scorso anno, con la finalità di semplificare le procedure di iscrizione e la formazione delle graduatorie, ha ulteriormente precisato e definito la sua natura di servizio pubblico - commentano il sindaco De Vincenzi e l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Socioeducative Marisa Pastorino - Una storia ventennale di grande qualità ed eccellenza di cui siamo veramente orgogliosi. Un servizio socio educativo d’interesse pubblico diventato, nel tempo, fondamentale per l’intero comprensorio, riconosciuto e apprezzato nel contribuire a costruire una rete di risposte alle esigenze dei genitori che lavorano, assicurando l’accoglienza in una struttura riqualificata ed ampliata grazie ai recenti lavori finanziati con fondi PNRR, cui seguirà a breve il completamento dell’area esterna a disposizione dei piccoli ospiti, arricchitasi ulteriormente con l’apertura, nel 2017, della scuola d’infanzia 'L’ape regina', privilegiando una scelta di continuità educativa”.

“Un servizio oltremodo prezioso e grande valore aggiunto per la nostra comunità, cui la nostra amministrazione ha sempre riservato e continua a riservare molta attenzione, molto impegno e molte risorse, come dimostra la scelta di prendere in carico il servizio, affidato ora alla Cooperativa Animazione Valdocco SCS Impresa sociale onlus, il cui personale, altamente qualificato, rappresenta da sempre un fiore all’occhiello della struttura. Siamo molto soddisfatti di questo risultato e - aggiunge De Vincenzi - non posso che essere personalmente contento del fatto che l’'Ape birichina' sia cresciuta nel migliore dei modi. Un'esperienza che bisogna guardare con orgoglio, una delle prime cose fatte nel mio primo mandato da sindaco nel 2004, oggi diventato un servizio essenziale per l’intera comunità e un’opera che ha continuato a distinguersi sotto il profilo qualitativo, riuscendo a promuovere una pluralità di proposte educative e socializzanti significative e rispondendo adeguatamente ai bisogni delle nostre famiglie”.

“Intento della nostra amministrazione - prosegue l’assessore - è certamente quello di continuare questo percorso di crescita e garantire ai genitori pietresi un luogo sereno, tranquillo e sicuro, capace di favorire, in sinergia con loro, lo sviluppo psico-fisico e sociale armonico ed equilibrato dei loro figli. Siamo anche contenti di essere riusciti a mantenere invariati i costi a carico delle famiglie. Continueremo, come gli interventi ancora in corso dimostrano, ad impegnarci per mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati per migliorare questo vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Comune, continuando ad assicurare sempre grande attenzione verso i più piccoli e le loro famiglie”, concludono De Vincenzi e Pastorino.