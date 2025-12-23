Concerto di fine anno, due ore di coda senza la certezza di riuscire ad avere il biglietto

Il concerto gratuito di fine anno al teatro Chiabrera, organizzato dall'Orchestra Sinfonica di Savona in collaborazione con l'Opera Giocosa, ha sempre attirato molti savonesi. Ma la difficoltà è riuscire da ottenere i biglietti, visto che il teatro ha una capienza di 626 posti. E ch'è chi, è rimasto in coda per oltre due ore oppure finisce in una lista d'attesa nella speranza di essere richiamato e avere il posto.

Le prenotazioni sono state aperte alle dieci di questa mattina, 23 dicembre con una piccola folla di persone. “Sono arrivata alle 10,10 – dice una lettrice- e avevo il 132. Ti danno un fogliettino e poi ti dicono ce devi aspettare che ti chiamino. Il problema è che ti dicono 'il suo numero può passare dopo le 11' ma se perdi la chiamata perdi anche il diritto ad avere i biglietti”.

Un situazione che costringe le persone a stare in piedi ad aspettare. Con ogni prenotazione si possono avere riservati 5 posti. “Lo stesso diritto lo hanno gli orchestrali – dice la lettrice – quindi un bel po' di poltrone riservate se ne vanno così”. Alle 11,30 era stato chiamato il numero 100. “Mi hanno detto che anche gli orchestrali senza la coda hanno diritto ad avere i posti per i familiari – prosegue – oltre tutto non vengono dati i numeri di disponibilità per il pubblico”. La domanda che si pongono i savonesi e se, nel 2025 , non sia possibile avere forme di prenotazione elettronica che evitino di fare lunghe code per biglietti che non si è sicuri di avere.

"Il 2025 per la vita culturale della città – spiega l'assessore alla Cultura Nicoletta Negro - si conclude con il concerto di fine anno ancora una volta molto atteso, questo ha significato un afflusso di prenotazioni importante e dei disagi, di questo ce ne scusiamo e vedremo di fare meglio per gli anni a venire. La grande partecipazione e l'affezione della Città da quando lo abbiamo istituito nuovamente, è allo stesso tempo però, un segnale molto bello e di cui fare tesoro".