Borgio Verezzi, al via in autunno i lavori per il nuovo sottopasso: "Opera attesa da tempo, posizione strategica per il paese" (FOTO e VIDEO)

“ Quest’opera, attesa da molto tempo, migliorerà sensibilmente la qualità della vita per residenti e turisti e garantirà piena sicurezza per chi vuole spostarsi tra l’abitato e il lungomare – afferma l'assessore regionale -. Con il cofinanziamento del Comune che ha presentato la documentazione necessaria nei tempi previsti, abbiamo stanziato le risorse necessarie per circa due milioni e mezzo di euro complessivi del Fondo strategico regionale, che si conferma uno strumento fondamentale per sostenere le amministrazioni comunali nella realizzazione di infrastrutture molto importanti per il territorio ”.

Partiranno in autunno a Borgio Verezzi i lavori per realizzare il nuovo accesso ciclopedonale alla passeggiata a mare con la messa in sicurezza della viabilità circostante. Il progetto è stato presentato dal sindaco insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture. Presenti i referenti di Rfi e di Anas.

Attualmente gli unici due attraversamenti pedonali, distanti tra loro circa 500 metri e impiegati da pedoni, carrozzine, biciclette per raggiungere il lungomare e i relativi servizi, sono il sottopasso in corrispondenza di via Molino – esclusivamente ferroviario, di misure modeste e spesso allagato in caso di mareggiate o forti piogge - e l’attraversamento a raso della ferrovia in corrispondenza del passaggio a livello di ingresso al paese (Via Matteotti), utilizzato da tutti i mezzi in entrata e uscita, ove transitano fra l’altro fino a cento treni al giorno con relative continue interruzioni del passaggio anche pedonale.

L’area interessata dall’intervento, a ridosso del lungomare, vede oggi l’intersecarsi della statale Aurelia, della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e anche della strada comunale via XXV Aprile, risultando in posizione strategica per il paese. Il lungomare è ricco di stabilimenti balneari, ristoranti e luoghi di aggregazione che, in aggiunta all’elevata circolazione di mezzi in transito sulla Via Aurelia, determinano un’intensa fruizione da parte di pedoni e biciclette.

“Il nuovo sottopasso in corrispondenza di viale Cristoforo Colombo garantirà maggiore sicurezza per i pedoni in un’area fortemente antropizzata e a forte vocazione turistica, dove è presente un’offerta peculiare che unisce il mare, le grotte, l’outdoor e la cultura – aggiunge il sindaco - con un Festival Teatrale estivo di livello nazionale che nel 2026 traguarderà la sessantesima edizione. Per questo, a fronte di una popolazione residente che aumenta in maniera esponenziale soprattutto nei mesi estivi, questa infrastruttura risulta fondamentale non solo per superare la ‘barriera’ costituita dalla rete ferroviaria e dalla statale Aurelia che attraversano il comune, ma allo stesso tempo anche per ridurre sensibilmente il rischio di incidenti stradali, in passato purtroppo anche mortali. Si tratterà di un collegamento sicuro e naturalmente integrato con le aree limitrofe, tra il cuore del paese e la nuova passeggiata a mare: sarà l’opera più importante realizzata a Borgio Verezzi negli ultimi decenni”.

Verranno inoltre realizzati parcheggi pubblici a raso e migliorerà il transito veicolare e ciclopedonale nell’area compresa fra via XXV Aprile, a senso unico di marcia, e Viale Colombo, a doppio senso, con l’inserimento di nuovi marciapiedi.