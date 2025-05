Convenzione gestione associata polizia locale: aderisce anche Stella

Nel Consiglio Comunale di ieri a Stella, è stata approvata l'adesione alla convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale con i Comuni di Savona, Albissola Marina, Celle Ligure, Bergeggi e Spotorno.

"Questa importante decisione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la presenza e l'efficacia della nostra Polizia Locale sul territorio. Grazie a questa collaborazione, potremo affrontare al meglio eventuali necessità di personale, garantendo al contempo un servizio ancora più efficiente e di qualità per tutti i cittadini di Stella" spiegano dal Comune.

"Siamo convinti che questa sinergia porterà benefici concreti alla nostra comunità, contribuendo a rendere Stella un luogo sempre più sicuro e vivibile. Un risultato reso possibile grazie alla visione e all'impegno della nostra Amministrazione e alla collaborazione con i comuni vicini. Grazie ovviamente per la disponibilità al supporto della nostra macchina alla Città di Savona e al Comando di polizia locale del Comune Capoluogo" concludono da Stella.

Nel gennaio del 2024 aveva rinnovano l'accordo di collaborazione per dieci anni.

La collaborazione riguarda diversi ambiti e riguarda la gestione dei servizi che comportano attività di polizia locale, procedure amministrative unificate, come la partecipazione a concorsi e la possibilità di attingere alle graduatorie.

Il protocollo contempla anche la possibilità di fare uno scambio di personale oltre alla possibilità di partecipare ad appalti in modo unificato per attività di carattere straordinario su richiesta di uno dei comandi delle località interessate. L'accordo prevede l'istituzione di una conferenza dei comandanti che potranno per le vie brevi comunicare tra loro la carenza di personale ed una conferenza semestrale per riferire ai sindaci l'andamento dei patti collaborazione.