Savona, cedimento stradale in via Tissoni: riaperto il tratto

È stato riaperto il tratto di via Tissoni chiuso al transito delle auto per via di un cedimento stradale.

Una buca si era venuta a creare sulla strada già dallo scorso 25 aprile e nei due giorni successivi si era allargata richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale. Con l'area che era stata transennata consentendo il passaggio verso le abitazioni e il campetto sportivo solo ai pedoni e alle moto.

Ieri gli operai erano al lavoro e già da questa mattina il problema è stato risolto.