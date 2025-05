Nuovi droni Piaggio, Venzano (Cisl): "La produzione resti a Villanova e Sestri come previsto dal piano industriale"

Far sì che la produzione dei droni Akinci resti negli stabilimenti di Villanova d'Albenga e Sestri Ponente, come previsto dal Piano Industriale presentato inizialmente da Baykar in fase di acquisizione di Piaggio Aerospace.

E' questa la posizione netta espressa, in una nota stampa, dal segretario regionale di Fim Cisl Christian Venzano a commento di quanto emerso a margine del recente incontro tra il Governo italiano e quello turco.

“Nell’incontro di ieri tra Italia e Turchia, con presenti il presidente Meloni e il presidente Erdogan, sono stati siglati vari accordi a livello nazionale, tra cui il memorandum tra Leonardo e Baykar e, nella stessa sede, veniva ribadita l’acquisizione di Piaggio AeroSpace quale inizio di collaborazione sull’attività della difesa sull’alta tecnologia tra i due Paesi - spiega Venzano - Adesso si parla di una nuova sede diversa dagli stabilimenti liguri di Piaggio AeroSpace rispetto alla produzione del drone Akinci mentre tutto era già definito nel piano industriale presentato in sede governativa dall'ad di Baykar e che ha portato alla firma degli accordi successivi per l’acquisizione di Piaggio”.

“Riteniamo pertanto importante lo sviluppo della collaborazione tra i due Paesi e quella con Leonardo ma i termini delle attività da sviluppare sul nostro territorio sono chiare: Piaggio AeroSpace è una realtà storica e strategica per il Paese che vede in tale acquisizione il suo rilancio atteso da troppi anni”, conclude il segretario Fim Cisl.