Celle Varazze in serie D, il cavalcavia di via Lagorio non consente il passaggio dei pullman. Beltrame: "Speriamo intervenga Autostrade, impianti hanno rilevanza regionale e nazionale"

Il cavalcavia autostradale di via Lagorio in località Natta a Celle Liguria dovrà essere rivisto per consentire ai pullman di poter transitare visto il divieto presente con un limite di passaggio ai mezzi inferiori alle 12 tonnellate.

La criticità con la vittoria del campionato di Eccellenza e il raggiungimento della serie D da parte del Celle Varazze con il futuro arrivo di squadre ospiti che dovranno raggiungere il campo sportivo Olmo Ferro necessariamente a bordo di pullman si ripropone acuendo una criticità che è già ben presente viste le diverse manifestazioni sportive presenti sia all'impianto che al Palazzetto dello Sport. Negli ultimi mesi infatti con la prima squadra femminile del Celle Varazze Volley in B2 il problema si è verificato in più di un'occasione. E oltre alla pallavolo e al calcio anche l'atletica con il Meeting Arcobaleno ospita molti atleti da fuori regione. Non ultima poi la presenza lo scorso 29 aprile dei Giochi della Gioventù. Proprio in quell'occasione 9 pullman di giovani arrivati per partecipare all'evento all'uscita dal casello autostradale sono stati "translati" sulle navette messe a disposizione da Tpl Linea.

Lo stesso era avvenuto per un match della pallavolo con una squadra in arrivo dalla Toscana che ha potuto arrivare al Palazzetto grazie al pulmino messo a disposizione dal Celle Varazze e dal Comune.

"Il viadotto non ha la portata per far passare i pullman ed è un problema per le potenzialità degli impianti che hanno rilevanza regionale e nazionale. Per non parlare delle criticità che crea alle attività della zona. Negli ultimi tempi ho avuto interlocuzioni telefoniche con un referente di Autostrade e ci farà sapere- ha detto il sindaco Marco Beltrame - E' un problema che si ripete ciclicamente ad ogni evento, il ponte ha un grosso limite strutturale sul quale non possiano fare nulla, speriamo quindi in un intervento da parte di Autostrade per trovare una soluzione e far sì che i pullman possano passare".

La Soprintendenza nel giugno del 2024 aveva dato il proprio dissenso ad un progetto presentato dalla passata amministrazione Mordeglia per la realizzazione di un nuovo cavalcavia stradale. con la conferenza dei servizi che si era conclusa in maniera negativa.

Con lo scopo di risolvere la problematica, il servizio lavori pubblici aveva avviato una progettazione relativa alla costruzione oltre alla realizzazione dei raccordi con la viabilità comunale.

Nel dicembre del 2019 era stato affidato l’incarico professionale per lo studio di fattibilità tecnico economica e per la progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione infrastrutturale della zona a servizio degli impianti sportivi comunali e delle attività produttive esistenti con la razionalizzazione dell'innesto con lo svincolo autostradale di Celle Ligure e il potenziamento del percorso ciclo-pedonale da collegare alla ciclovia tirrenica.

Il progetto poi era stato approvato dalla passata Giunta e l'ex amministrazione comunale aveva presentato una richiesta alla Regione per partecipare ad un bando regionale per le infrastrutture per un importo dell’intervento di circa 1 milione e 300mila euro (che doveva tenere conto dell'aumento dei prezzi degli ultimi mesi). Il nuovo ponte a due corsie era previsto nella curva successiva all’uscita del casello autostradale cellese, con la strada che spostata leggermente verso Varazze, sarebbe andata ad occupare un terreno privato per poi raggiungere un’area di proprietà comunale, presente poco prima del parcheggio della località Natta.

Durante la fase della progettazione definitiva era però emersa la necessità di procedere all’acquisizione di aree di proprietà privata ed era stata così avviata una trattativa con la ditta proprietaria dell’area la quale si era dichiarata disponibile a cedere al Comune di Celle Ligure gli appezzamenti di terreno.

In sede di conferenza dei servizi nel gennaio del 2024 Autostrade per l'Italia aveva richiesto delle integrazioni, con il progettista che a marzo aveva risposto alla richiesta, ma successivamente la Soprintendenza Architettura Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona il 14 maggio scorso aveva motivato il proprio dissenso al progetto soffermandosi su diverse motivazioni.

"Il contesto paesaggistico in cui si inserisce l’intervento, per la presenza del casello e dello svincolo autostradale, risulta in una situazione di delicato equilibrio del quadro naturale, sensibile ai minimi interventi; per questo la modifica dei tracciati infrastrutturali comporterebbe una considerevole alterazione, sia nella zona retrostante il casello sia nell’area di arrivo della nuova viabilità, peraltro in prossimità de la pineta Mucchi (dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 08/11/1951) - veniva spiegato dalla Soprintendenza - l’intervento produce significativi impatti sul contesto paesaggistico e sull’assetto vegetazionale che connota intrinsecamente il pregio dell’area oggetto di tutela, andando in particolar modo ad alterare una zona significativa per la presenza di una delle poche pinete ancora esistenti".

"La soluzione progettuale proposta appare in contrasto con le norme del P.T.C.P. relative alle aree ricadenti in IS-CE, per le quali è inoltre vietato aprire nuove strade, modificare le caratteristiche tipologiche e di tracciato di quelle esistenti, nonché alterare in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno, considerando che le carenze funzionali potrebbero essere superate con soluzioni alternative di adeguamento - avevano proseguito - il ripristino ambientale di una porzione dell’attuale tracciato stradale non risulta una soluzione sufficiente a mitigare l’effetto che la nuova viabilità produce sul contesto naturale. Si segnala che gli attuali motivi ostativi potrebbero essere superati attraverso una diversa proposta progettuale che preveda un intervento di adeguamento dell’attuale viadotto, anche con significative modifiche dell’impalcato esistente che però, andando a incidere su una porzione di territorio già costruita e infrastrutturata, comporterebbero un impatto sul paesaggio naturale notevolmente inferiore rispetto alla realizzazione del nuovo tracciato".

Era stato ritenuto allora dal servizio lavori pubblici manutentivi e ambiente comunale "che non sia superabile tale dissenso a meno di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza".

L'unica soluzione quindi pare che porti ad intervenire Autostrade magari con un consolidamento.