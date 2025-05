Alassio, partiti i lavori nell’ex ospedale: sorgeranno appartamenti di pregio

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale di Alassio in via Adelasia.

Dopo anni di degrado e abbandono, gli edifici che ospitavano la Rsa, la fisiatria e la dialisi si preparano a diventare un moderno complesso residenziale. A guidare l’intervento è La Ducale Spa, società del gruppo Tecnocasa, che ha acquistato la proprietà nel 2021 all’asta per 6,7 milioni di euro. L’operazione nasceva dalla cartolarizzazione avviata da Regione Liguria nel 2011 per far fronte al disavanzo sanitario, che aveva trasferito ad Arte Genova la gestione di numerosi immobili delle Asl, compresi quelli alassini.

Il progetto prevede la creazione di Habitaria Alassio, un complesso con 48 alloggi di pregio distribuiti tra una villa storica vincolata dalla Sovrintendenza e due corpi laterali. Giardini pensili, piscina e spazi comuni arricchiranno l’intervento. L’ex edificio dialisi sarà demolito e ricostruito secondo le norme del Piano Casa, mentre la villa sarà restaurata nel rispetto del volume esistente, senza consumo di nuovo suolo.

A fronte del cambio di destinazione d’uso, deciso all’epoca della messa in vendita dell’area dall’allora giunta Burlando, verranno realizzati anche alloggi di edilizia sociale, in altra zona: otto bilocali saranno costruiti da La Ducale a costo zero per il Comune, in aggiunta ad altri otto già pronti vicino alla residenza protetta “Giacomo Natale”. “Quando ero in minoranza in consiglio regionale – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati – avevo ottenuto la cessione gratuita di 400 metri quadrati al Comune”. In tutto, 16 nuovi alloggi popolari per rispondere a esigenze abitative della comunità.