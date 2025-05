Un comitato per gli inquilini delle case di Arte: "Ci faremo portavoce delle istanze di tutti"

Un comitato che riunisca gli inquilini degli alloggi di Arte in provincia per farsi promotore delle richieste e portavoce con l'ente. È nato con questo proposito il Comitato, costituito da persone che risiedono in alloggi di Arte a Savona, e aperto agli inquilini dell'ente di tutta la provincia.

"Il Comitato è apartitico, apolitico e non ha finalità di lucro – spiegano i fondatori –. Si propone di rappresentare gli inquilini di Arte nella provincia di Savona, sviluppando le comuni necessità e individuando le singole esigenze, al fine di dare omogeneità alle rispettive forme di espressione. Il Comitato intende farsi portavoce delle piccole e grandi problematiche di tutti gli inquilini."

"Per chi volesse entrare a far parte del Comitato – concludono – si può rivolgere ai numeri telefonici 320.3296894 o 340.3907569".