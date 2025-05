Carcare, la minoranza punge sui conti del Comune: "Bilancio risanato? Semmai inoperativo"

Quanto presentato dalla Giunta Mirri circa il bilancio consuntivo dell'ente, è un bilancio consuntivo "più che risanato da considerarsi inoperativo".

Ad affermarlo è, in una nota, il gruppo di minoranza "Insieme per Carcare", criticando così la gestione finanziaria da parte dell'attuale maggioranza. "Il risultato di amministrazione, cui fa riferimento il sindaco nelle sue interviste per somministrare dati alla cittadinanza, è sempre stato abbondantemente positivo anche negli anni passati, compresi quelli dell'emergenza sanitaria, quindi non è una novità per il nostro comune", si legge nella nota.

La minoranza ricorda che il disavanzo degli anni scorsi, "figlio del fondo crediti di dubbia esigibilità", ovvero i debiti dei cittadini verso l'ente, sarebbe "normalmente rientrato con l'operazione pluriennale di recupero crediti avviata dalla giunta precedente". Un'operazione, sottolineano, "deprecata e osteggiata dall'attuale Sindaco quando era nei banchi dell'opposizione", ma che "produce risultati ancora adesso, assicurandogli la gradita gloria del 'buon amministratore'".

"Il Comune è di fatto fermo, zero finanziamenti, zero investimenti in conto capitale quindi niente opere pubbliche in programma", accusa il gruppo. Le uniche opere in cantiere (area giochi in piazza Cavaradossi, acquedotto di località Negreppie, asfaltatura e manutenzione strade) "saranno realizzate grazie non al risultato di amministrazione di alcuni milioni di euro vantato dal Sindaco Mirri ma con gli oneri (oltre 600 mila euro) incassati dal Comune per la realizzazione dei nuovi Supermercati decisa dalle Amministrazioni precedenti e sempre osteggiata dall'attuale Sindaco quando era in opposizione."