Cna Giovani Imprenditori, il savonese Riccardo Patruno eletto presidente

Riccardo Patruno, 29enne imprenditore savonese, è stato eletto presidente del gruppo Cna Giovani Imprenditori Savona, il movimento che rappresenta la nuova generazione dell’impresa artigiana e della piccola e media impresa locale.

Un riconoscimento che arriva dopo un percorso professionale distintivo, già valorizzato anche da Forbes Italia, che lo ha citato tra i leader emergenti dell’imprenditoria nazionale. Patruno è attualmente titolare di alcune attività nel savonese.

“Essere eletto a questo ruolo è per me un onore e una responsabilità. Voglio dare voce a una generazione che ha voglia di fare, che innova ma non dimentica le radici. Il mio obiettivo è quello di costruire un ambiente fertile per chi vuole fare impresa, con strumenti concreti, formazione, connessioni e ascolto - ha detto Patruno - Ringrazio CNA Savona per la fiducia che ha riposto in me".