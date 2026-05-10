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Al Direttore | 10 maggio 2026, 15:00

Raccolta differenziata a Savona, un lettore: "Personale giovane, preparato e cordiale allo sportello di Piazza del Popolo"

Lettera firmata

Raccolta differenziata a Savona, un lettore: &quot;Personale giovane, preparato e cordiale allo sportello di Piazza del Popolo&quot;

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Egregio Signor Direttore, in questo clima di polemica sulla differenziata a Savona mi pare giusto dare merito a chi ci lavora dietro"

"Pur avendo qualche personale difficoltà pratica a svolgere la raccolta, nella mattinata di sabato, ho trovato personale giovane e preparato nella struttura di Piazza del Popolo, di fronte al tribunale, che oltre a darmi indicazioni su come affrontare meglio e nel modo più corretto la differenziata mi ha messo a mio agio con modi garbati".

"Un sorriso spesso cambia il modo di pensare delle persone e parlare con questi ragazzi/e è stato utile epratico... grande professionalità complimenti!".

Elisabetta Verzaro.

Lettera firmata

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

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