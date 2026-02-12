Alassio, le economie del ribasso d’asta finanziano nuovi interventi di rafforzamento del litorale

Il Comune di Alassio è stato autorizzato dalla Regione Liguria ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta dei lavori relativi alle “Opere a difesa naturale del centro urbano”, intervento che comprende il ripascimento strutturale dell’arenile e l’allungamento del Molo Ferrando. Le risorse rese disponibili dal ribasso del 22,579% offerto in sede di gara dall’associazione temporanea d’imprese ELCAL S.r.l. / Consorzio Stabile Angedil, che si è aggiudicata l’appalto per circa 2,1 milioni di euro a fronte di un finanziamento complessivo di 3,5 milioni assegnato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, consentono ora di realizzare opere suppletive e migliorative senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

In particolare, le economie generate dalla gara saranno impiegate per incrementare l’apporto di materiale sabbioso proveniente da cava terrestre, come previsto dalla variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 251/2025 e sulla base dell’ulteriore assenso di ARPAL.

Le ulteriori opere rese possibili dal ribasso interesseranno diversi tratti del litorale cittadino, sia a ponente sia a levante del Bastione, con particolare attenzione alle aree storicamente più esposte ai fenomeni erosivi. Le attività, appena avviate, avranno una durata stimata di circa tre settimane lavorative.

“Siamo veramente molto soddisfatti di poter realizzare questo ulteriore intervento così importante a protezione del nostro litorale – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - La scelta di aumentare la quantità di sabbia da cava terrestre, caratterizzata da maggiore coesione e migliore resistenza all’azione del moto ondoso rispetto al materiale dragato, consentirà di consolidare ulteriormente il profilo dell’arenile, migliorandone la stabilità morfologica e rafforzando la funzione di protezione naturale a difesa del centro urbano e delle infrastrutture costiere”.