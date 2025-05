Savona, Sinistra Italiana replica alla Lega sull'attacco all'amministrazione: "Bastian contrario solo per avere visibilità"

"Sorprendente l'attacco a freddo della Lega di Savona- dichiara SI - che da tempo interpreta il ruolo di bastian contrario per avere una certa visibilità, mentre dovrebbe presentare proposte concrete alternative, sempre che ne sia in grado. Colpisce l'accusa sui ricorsi contro il rigassificatore che vertono su aspetti procedurali, mentre la Lega si ricorda come parte di una maggioranza di centrodestra che dalla Regione ha per lungo tempo avvallato l'arrivo del rigassificatore sul nostro territorio".

"Attualmente l'amministrazione Russo - prosegue Sinistra Italiana - si muove, pur in situazioni complicate date dalle attività del governo Meloni, non certo favorevoli agli enti locali, nel solco di un programma amministrativo che punta a modernizzare sia la mobilità cittadina, sia ad innovare la gestione dei rifiuti, oltre ad un programma di promozione della cultura, intesa come strumento sia per ridare slancio all’economia cittadina, sia per la creazione di una nuova identità attraverso il coinvolgimento di enti, associazioni e singoli cittadini. Sinistra italiana appoggia l'azione dell'amministrazione".