BAM: l'assemblea dei soci approva il bilancio d'esercizio 2024 e lancia il nuovo logo BCC Alpi Marittime

Domenica 11 maggio si è tenuta l’Assemblea generale dei Soci di Banca Alpi Marittime a Carrù che ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2024.

«Siamo orgogliosi di aver presentato ai nostri Soci dei numeri che raccontano una Banca in piena salute, una banca di credito cooperativo solida e con forti possibilità di crescita e sviluppo. – ha dichiarato il Direttore Generale Giuseppe Peirotti - L’esercizio 2024, è l'espressione di scelte votate al consolidamento e alla crescita costante e coerente, così da costituire una solida base per dare impulso al nostro servizio verso i Soci, i Clienti e le Comunità locali».

Il Bilancio, approvato all’unanimità dai soci espressione di una base sociale composta al 31/12/2024 da 18.911, si è chiuso con un utile netto di 29.266 migliaia di euro.

La Banca, con la sua missione di “banca mutualistica”, ha supportato le comunità in cui opera erogando oltre 950 finanziamenti alla clientela, tra i quali sono compresi finanziamenti per l’acquisto di oltre 300 nuove abitazioni, prestiti personali a 230 famiglie consumatrici e finanziamenti a 360 imprese, a dimostrazione del forte attaccamento verso il territorio e nei confronti di tutta la clientela.

La raccolta complessiva della Banca al 31 dicembre 2024 è stata pari a 3.653 milioni di euro circa a conferma della forte fiducia che la clientela ha riposto e ripone nella Banca e il totale impieghi lordi alla clientela è pari a 1.520 milioni di euro. Grazie alle importanti azioni svolte dalla Banca per ottimizzare il proprio portafoglio crediti, il CET1 Ratio è passato dal 22,98% registrato al 31 dicembre 2023 al 25,58% del 31 dicembre 2024 e il Total Capital Ratio si attesta al 27,75%, su livelli superiori rispetto alle medie registrate sia dal credito cooperativo che dal sistema bancario nel suo complesso.

«Ci tengo ad evidenziare – ha aggiunto il Direttore Generale Giuseppe Peirotti – che questi risultati sono frutto di un intenso lavoro di tutti i dipendenti della Banca che ringrazio per il loro costante impegno e della stretta collaborazione con tutto il Consiglio di Amministrazione al quale sono enormemente grato per il continuo supporto. La Banca continuerà nel suo percorso di crescita territoriale con apertura di nuove filiali e con intenso lavoro mirato alla crescita nelle zone dove è storicamente presente. A tutto questo uniremo il nostro costante e crescente impegno etico e sociale al favore delle Comunità e finalizzato a migliorare la qualità della vita di tutti i nostri Soci, Clienti ed abitanti che vivono nelle zone ove siamo presenti ed in quelle che svilupperemo».

L’Assemblea dei Soci è stata l’occasione per lanciare una importante novità: il rebranding di Banca Alpi Marittime.

«Oggi è un giorno speciale per tutta la Banca – ha spiegato il Presidente Domenico Massimino. - Il rebranding è un progetto molto impegnativo ed un passo importante per la nostra Banca ed un segno tangibile del senso di appartenenza al mondo delle Banche di Credito Cooperativo che da sempre contraddistingue la nostra identità e con questo passaggio potremo chiaramente collocare la nostra Banca all'interno di una immagine nazionale del Gruppo BCC Iccrea a cui apparteniamo. Il rebranding valorizzerà il nostro ruolo centrale di BCC sul territorio e i suoi tradizionali valori: prossimità, impegno sociale, fiducia, solidarietà, stretta relazione con le famiglie e le PMI locali».

Inoltre, durante l’Assemblea i Soci hanno approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di favorire l’ingresso dei giovani nella Compagine Sociale della Banca, aumentando l’età dei “giovani soci” da 30 a 35 anni, agevolandoli anche con una quota di ingresso ridotta, pari al valore nominale di un’azione, ovvero euro 2,58.

«Da sempre la nostra Banca rivolge particolare attenzione ai giovani, – ha aggiunto il Presidente Domenico Massimino - loro sono il nostro futuro e vogliamo fare tutto il possibile per agevolarli, consentire loro di realizzare i propri sogni e renderli partecipi della vita sociale della Banca».

«Da sempre la nostra Banca rivolge particolare attenzione ai giovani, – ha aggiunto il Presidente Domenico Massimino - loro sono il nostro futuro e vogliamo fare tutto il possibile per agevolarli, consentire loro di realizzare i propri sogni e renderli partecipi della vita sociale della Banca».

Nel corso dell’assemblea sono stati, infine, consegnati i riconoscimenti e ringraziamenti ai 5 soci e 5 socie più anziani per anni di compagine sociale. Il ringraziamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, per essere iscritti alla compagine sociale della Banca ed averne contribuito nel tempo alla prosperità e allo sviluppo.