 / Sanità

Sanità | 10 maggio 2026, 12:03

La Croce Bianca di Albenga tra le Pubbliche Assistenze ANPAS Liguria impegnate a Genova per l’Adunata Nazionale degli Alpini

Anche i volontari da Albenga a Genova per la grande Adunata degli Alpini

C’è anche la Croce Bianca di Albenga tra le Pubbliche Assistenze ANPAS Liguria impegnate a Genova in occasione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che in questi giorni sta richiamando nel capoluogo ligure centinaia di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

I volontari della Croce Bianca di Albenga stanno partecipando al dispositivo sanitario straordinario coordinato da ANPAS Liguria a supporto della manifestazione, garantendo assistenza sanitaria, supporto logistico e presenza operativa sul territorio insieme alle altre associazioni regionali e al sistema di emergenza 118.

Le immagini ritraggono alcuni volontari dell’associazione albenganese nel centro di Genova, davanti alla Cattedrale di San Lorenzo, durante le attività legate all’evento.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium