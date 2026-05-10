La Croce Bianca di Albenga tra le Pubbliche Assistenze ANPAS Liguria impegnate a Genova per l’Adunata Nazionale degli Alpini

C’è anche la Croce Bianca di Albenga tra le Pubbliche Assistenze ANPAS Liguria impegnate a Genova in occasione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che in questi giorni sta richiamando nel capoluogo ligure centinaia di migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

I volontari della Croce Bianca di Albenga stanno partecipando al dispositivo sanitario straordinario coordinato da ANPAS Liguria a supporto della manifestazione, garantendo assistenza sanitaria, supporto logistico e presenza operativa sul territorio insieme alle altre associazioni regionali e al sistema di emergenza 118.

Le immagini ritraggono alcuni volontari dell’associazione albenganese nel centro di Genova, davanti alla Cattedrale di San Lorenzo, durante le attività legate all’evento.