Sanità territoriale, rinnovato il Comitato dei medici di medicina generale in Liguria

La Regione Liguria ha istituito il nuovo Comitato Regionale della Medicina Generale per il prossimo triennio, organismo previsto dall’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026 e chiamato a seguire la programmazione sanitaria e i rapporti con i medici di base.

Il provvedimento è contenuto in un decreto firmato dal direttore generale di area Paolo Bordon e nasce dalla necessità di adeguare la composizione del Comitato alle nuove disposizioni nazionali.

A presiedere il Comitato sarà l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, mentre il delegato con funzioni di presidente sarà Daniele Zappavigna, dirigente del Settore Politiche del Personale e Sviluppo Professioni Sanitarie della Regione Liguria. Tra i componenti di parte pubblica figurano anche Claudia Solari, Pier Luigi Vinai, Marina Gennaro e Daniela Pezzano ( i componenti di parte pubblica operano a titolo gratuito).

Per la componente sindacale che rappresneta i medici di medicina generale sono stati designati Andrea Carraro per FIMMG Liguria, Riccardo Campus per SNAMI Liguria e Daniele Gasparotti per SMI Liguria. La FMT, nonostante un sollecito inviato dalla Regione, non ha invece comunicato alcun nominativo.

Il Comitato avrà il compito di formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, fornire indirizzi alle aziende sanitarie per l’applicazione uniforme degli accordi integrativi regionali, monitorare gli accordi attuativi aziendali e avanzare proposte sui progetti di interesse prioritario per la medicina generale.