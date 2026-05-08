Sanità ligure, approvata la copertura del disavanzo 2025 per 120 milioni di euro

La Giunta Regionale della Liguria ha approvato una delibera per la tenuta dei conti della sanità ligure, stanziando ufficialmente 119.900.029 euro per la copertura delle perdite d’esercizio del 2025 delle Aziende Sanitarie e degli enti del Servizio sanitario regionale. Dalle risultanze contabili rideterminate a seguito del monitoraggio ministeriale (Tavolo LEA), emerge un quadro di disavanzo che colpisce in misura differente i principali enti del sistema sanitario ligure, dall'Ats (che riunisce le Asl) alle aziende ospedaliere e istituti di ricerca.

ATS Liguria rappresenta la voce di spesa più imponente, con un disavanzo rideterminato pari a 94.204.340 euro, l'IRCCS G. Gaslini segna una perdita di 17.943.578 euro e l'Ospedale Galliera che evidenzia un passivo di 7.752.111 euro. Il San Martino, invece, è riuscito a chiudere in pareggio. Nel dettaglio per le singole Asl si tratterebbe di 8,5 milioni per la Asl 5, 18 milioni per la Asl 1, 20 milioni per la Asl 2, 46 milioni per la Asl 3, 11,7 milioni per la Asl 4.

Complessivamente, il disavanzo del Sistema Sanitario Regionale per l'ultimo trimestre del 2025 era stato inizialmente quantificato in oltre 130,5 milioni di euro, poi ricalibrato a circa 119,9 milioni tenendo conto di alcune risorse già impegnate o rideterminate dal Tavolo di monitoraggio nazionale. Per far fronte a queste perdite, la Regione ha attivato diverse leve finanziarie all'interno del bilancio di previsione 2026-2028. In particolare 35 milioni di euro derivano dall'accertamento relativo all'addizionale regionale IRPEF (quota libera), 6,08 milioni di euro sono stati recuperati da arretrati di IRAP e addizionali IRPEF già incassati. La quota più rilevante, circa 78,8 milioni di euro, trova copertura attraverso riduzioni di spese finanziate da risorse autonome e dall'utilizzo dell'avanzo vincolato.