Minacce con una bottiglia rotta in Piazza delle Nazioni a Savona, denunciato un 45enne pregiudicato

E' stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere ed inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore il protagonista dell'episodio di cronaca avvenuto nel pomeriggio dello scorso 7 maggio in piazza delle Nazioni a Savona (LEGGI QUI).

Si tratta di un quarantacinquenne, straniero e pluripregiudicato, che, in forte alterazione e davanti a una scuola e un parco giochi dove in quel momento erano presenti alcune mamme coi loro figli, alla richiesta degli agenti intervenuti di gettare la bottiglia in vetro rotta con la quale stava minacciando un'altra persona, ha continuato ad agitarsi tanto da costringere uno degli operatori ad estrarre il taser per farlo desistere. L’uomo non solo ha però continuato a tenere in mano la bottiglia ma ha addirittura cercato di allontanarsi verso la stazione ferroviaria.

I poliziotti sono riusciti comunque a bloccarlo e disarmarlo senza dover utilizzare il taser. Una volta accompagnato in Questura, l'uomo è risultato anche gravato dall’inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore.

Al termine degli accertamenti di rito il quarantacinquenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere e inottemperanza all’ordine di allontanamento del Questore.