Solaxy supera 35 milioni di dollari con la prevendita. È la miglior soluzione layer-2 su Solana?

L’interesse verso Solaxy (SOLX) si è intensificato rapidamente nelle ultime settimane, con una raccolta in prevendita che ha superato la soglia dei 35 milioni di dollari.

Questo dato rappresenta non soltanto un successo per il progetto, ma anche un indicatore di fiducia da parte degli investitori.

Infatti, in un contesto in cui Solana affronta sfide legate alla scalabilità, Solaxy si propone come una soluzione concreta e già in fase avanzata di sviluppo. La rete Layer-2 mira a sgravare Solana dal traffico eccessivo durante i picchi di domanda, migliorando le performance complessive.

Solaxy e la sfida tecnica: architettura Layer-2 al servizio di Solana

L’incremento dell’attività su Solana, spinto da un’espansione della DeFi e dall’aumento della capitalizzazione delle stablecoin, ha esposto i limiti infrastrutturali della rete, soprattutto nei momenti di massima affluenza.

Ritardi nelle transazioni e costi fluttuanti hanno messo in evidenza la necessità di soluzioni scalabili. In questo contesto, Solaxy si propone come soluzione Layer-2 costruita appositamente per rispondere al problema del sovraccarico.

A differenza di altre soluzioni più generiche, Solaxy è stato progettato tenendo conto delle specificità dell’ecosistema Solana. Infatti, il principio operativo su cui si basa è quello di gestire le transazioni secondarie in parallelo, per poi finalizzarle sulla mainnet. Tale strategia consente una riduzione significativa della congestione, con conseguenti benefici in termini di tempi di conferma e costi di rete.

In ogni caso, l’approccio tecnico non si limita a una dichiarazione d’intenti. L’avanzamento dello sviluppo è visibile: è stato recentemente lanciato un block explorer proprietario e l’SDK riceve aggiornamenti costanti, tra cui migliorie sulle funzioni di bridging e configurazioni di sicurezza.

L’obiettivo di raggiungere 10.000 transazioni al secondo non appare come un’ambizione irrealistica, ma piuttosto come una direzione coerente con il percorso già intrapreso. La possibilità di operare su una Layer-2 senza compromettere la decentralizzazione e la sicurezza della rete principale rappresenta una prospettiva strategica per l’intero ecosistema.

L’interesse suscitato tra gli investitori non può essere attribuito unicamente a dinamiche speculative: l’ingresso di capitali consistenti suggerisce che vi sia una fiducia concreta nelle potenzialità del progetto.

Non a caso, il progetto ha attirato l’interesse di molti esperti del mondo crypto, coinvolgendo diversi influencer e youtuber famosi.

Tokenomics e sostenibilità: l’ecosistema SOLX tra staking e crescita programmata

Oltre alla sua funzione tecnica, Solaxy presenta un ecosistema tokenomics attentamente strutturato, in grado di incentivare la partecipazione attiva e la fidelizzazione. Il token SOLX è disponibile a un prezzo conveniente grazie al meccanismo di prezzo crescente della presale, e consente di accedere a opportunità di staking con APY dinamico.

Questo meccanismo premia in maniera progressiva chi contribuisce alla sicurezza e alla stabilità della rete, bilanciando la distribuzione dei rendimenti in base alla dimensione del pool. L’architettura dello staking è stata concepita per favorire l’adozione precoce, sostenendo un modello di crescita organica che possa reggere nel medio-lungo periodo.

Inoltre, l’implementazione di strumenti come il portafoglio Best Wallet, che integra Solaxy nella sezione Upcoming Tokens, facilita l’interazione con l’ecosistema anche per gli utenti meno esperti.

Quindi, all’interno di un mercato volatile e spesso dominato da speculazioni a breve termine, Solaxy tenta di costruire una base solida anche sotto il profilo dell’usabilità. Inoltre, essendo il primo progetto layer 2 su Solana, la mancanza di competitor potrebbe agevolare la crescita dell’ecosistema.

In generale, possibili parallelismi con la traiettoria iniziale di Solana non mancano. Durante le fasi precoci, anche SOL veniva sottovalutato e raramente incluso nelle analisi degli analisti più tradizionali. Tuttavia, una combinazione di performance tecniche e adozione graduale ne ha favorito l’esplosione.

Allo stato attuale, è ancora prematuro stabilire se Solaxy seguirà un destino analogo, ma il superamento dei 35 milioni di dollari in prevendita fornisce un primo dato oggettivo sulla rilevanza percepita dal mercato.

Il tempo disponibile per acquistare SOLX a prezzi di lancio si sta esaurendo, e con l’avanzare dei round successivi, le soglie di ingresso diventeranno sempre più elevate. Quindi, in vista del 2025, Solaxy potrebbe non solo contribuire al miglioramento di Solana, ma porsi come standard emergente tra le soluzioni Layer-2.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.