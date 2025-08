Stella piange la scomparsa dello storico dipendente comunale Carlo Masio

Stella in lutto per la scomparsa di Carlo Masio all'età di 60 anni. Per 40 anni dipendente comunale, aveva scalato le gerarchie all'interno del Comune arrivando a diventare istruttore tecnico dell'ufficio tecnico.

"L'Amministrazione comunale e tutti i dipendenti esprimono il loro più profondo cordoglio per la scomparsa del geometra Carlo Masio - il cordoglio del Comune - Per quarant'anni al servizio del nostro ente, Carlo è stato per tutti noi un collega stimato e un professionista di grande valore, la cui dedizione e competenza hanno segnato la storia del nostro Comune".

"Ha iniziato la sua carriera come operatore specializzato, conduttore dei mezzi speciali comunali, lo scuolabus e poi con lo studio alle scuole serali ha intrapreso il percorso per diplomarsi geometra e continuare il suo grande percorso come istruttore tecnico dell'ufficio tecnico comunale - concludono - Il suo ricordo e il suo esempio rimarranno sempre vivi nei nostri cuori. In questo momento di grande dolore, l'Amministrazione comunale si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia".

Il funerale verrà celebrato oggi, venerdì 1 agosto alle 15.30 nella chiesa di Stella San Giovanni.