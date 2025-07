Albissola, il recupero dell'ex Mazzotti inserito nel piano triennale del Fondo Strategico Regionale

Sono due gli interventi entrati ufficialmente nella programmazione regionale grazie al supporto del Fondo Strategico della Liguria, lo strumento con cui la Regione sostiene la realizzazione di opere pubbliche nei diversi Comuni che presentano progettualità.

Il primo riguarda il miglioramento estetico e funzionale del marciapiede di corso Bigliati, per un valore complessivo di 300.000 euro. Il finanziamento regionale coprirà 230.000 euro, distribuiti tra il 2025 (46.000 euro) e il 2026 (184.000 euro), mentre 70.000 euro saranno a carico del Comune.

Il secondo intervento è legato alla riqualificazione dell’immobile storico "Fabbrica G. Mazzotti 1903", inserito all’interno del Piano triennale di utilizzo del Fondo Strategico. L’obiettivo è valorizzare un edificio simbolo del patrimonio culturale e artistico del territorio, restituendolo alla collettività attraverso un progetto di recupero e rilancio.

A fare il punto sulle due opere sono stati il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il vicesindaco albissolese Luigi Silvestro e la Segretaria di Forza Italia delle Albissole Marta Ghigliazza.

"In questo modo la Regione si dimostra vicina ai territori e alle amministrazioni comunali in maniera concreta, rendendo possibili interventi che altrimenti rischierebbero, per motivi economici, di rimanere soltanto sulla carta" afferma il consigliere Vaccarezza.