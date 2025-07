Albissola, a "Parole Ubikate in mare" va in scena Antonio Manzini con il romanzo "Sangue marcio"

Il programma di "Parole Ubikate in mare" si arricchisce con la presenza di Antonio Manzini, autore noto al pubblico per la serie del vicequestore Rocco Schiavone, da cui è stata tratta la fortunata serie televisiva Rai.

Stasera (sabato 26 luglio, ndr) alle ore 21:15 in Piazza della Concordia ad Albissola Marina Manzini presenterà "Sangue marcio" (Piemme), un romanzo che segna il suo esordio letterario, originariamente pubblicato vent'anni fa e ora nuovamente disponibile. L'opera magnetica si propone di esplorare la psicologia dei personaggi, invitando il lettore a confrontarsi con aspetti complessi dell'animo umano.

Il romanzo introduce la storia di Pietro e Massimo, due fratelli cresciuti in un contesto agiato fino al 1976, quando il padre viene arrestato e denominato dai media "il mostro delle Cinque Terre". Anni dopo, le loro vite prendono direzioni diverse: Pietro diventa cronista di nera a Torino, mentre Massimo è un commissario di polizia. La loro strada si incrocia nuovamente a causa di una serie di delitti, opera di un serial killer. Il testo narra il riavvicinamento dei due fratelli, costretti a confrontarsi con il proprio passato mentre cercano di risolvere il caso.

Antonio Manzini è riconosciuto come uno degli scrittori noir più apprezzati in Italia. Tra le sue opere più conosciute figurano i romanzi della serie del vicequestore Rocco Schiavone, editi da Sellerio, che hanno ispirato l'omonima serie televisiva di Rai 2. Manzini vanta inoltre esperienze come attore, autore televisivo, sceneggiatore e regista in ambito cinematografico e televisivo.

L'evento sarà condotto da Renata Barberis. L'ingresso è gratuito. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l'incontro sarà spostato all'Oratorio San Giuseppe, adiacente alla piazza.