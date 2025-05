"La grande opera in villa": grandi classici della lirica italiana ad Albissola e Savona (FOTO e VIDEO)

I private banker di Banca Generali si uniscono al Comuni di Savona e Albissola Marina per promuovere un ciclo di serate all'insegna della grande musica e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano: "La Grande Opera in Villa". Dal 22 al 24 maggio, tre splendide ville apriranno le porte ad altrettante opere della tradizione lirica in serate speciali dove la storia dell'opera italiana troverà casa non nei teatri ma, come nel passato, nella suggestiva cornice delle residenze del Ponente ligure.

"La Grande Opera in Villa" porta la rappresentazione delle opere, in forma da camera, all'interno di un contesto ricco di storia e bellezza, in cui il pubblico è immerso nel melodramma a stretto contatto con gli artisti e la scena, come era tradizione nell'Ottocento.

A promuovere l'iniziativa, patrocinata dai Comuni di Savona e Albisola Marina, è l'agenzia di Savona di Banca Generali Private, parte dell'area del Sales Manager di Rete Alessandro Mauri e dell'Area Manager Fabio Venturino, grazie all'impegno del District Manager Paolo Bonacina e dei private banker Alessandra Brandone e Giuseppe Formento.

Il primo appuntamento, giovedì 22 maggio, si svolgerà presso Villa Faraggiana ad Albissola Marina, con l'opera La Traviata, di Giuseppe Verdi. Venerdì 23 maggio sarà la volta dell'opéra- comique Carmen di Georges Bizet, nella comice della Villa La Spagnuola Gavotti a Savona. Il ciclo si concluderà sempre nel capoluogo, presso Villa Cambiaso, sabato 24 maggio, con la Tosca di Giacomo Puccini.

"Siamo felici di essere vicini al territorio savonese con questo ciclo di eventi, che vuole tutelare e valorizzare il più grande patrimonio del nostro Paese, ovvero quello storico, artistico e culturale. Si tratta di un'iniziativa speciale, che porta una delle forme d'espressione storiche della cultura italiana nulla suggestiva cornice delle ville del Ponente ligure" - spiega Alessandro Mauri, Sales Manager di Rete di Banca Generali, che aggiunge - "Come Banca attenta alla comunità in cui operiamo, siamo consapevoli dell'importanza del nostro ruolo, che va oltre i confini della pianificazione finanziaria per promuovere progetti e manifestazioni culturali sul territorio, che possano essere un vero e proprio motore di sviluppo sociale ed economico sostenibile per le realtà locali”.

Così Gianluca Nasuti, Sindaco di Albissola Marina :" Albissola Marina è onorata di dare l'avvio alla rassegna "La grande Opera in Villa" che debutta per la prima volta nelle dimore stori- che del savonese. Un evento di grande valenza culturale che rap-presenta anche un'occasione importante per valorizzare il nostro territorio ed in particolare, in questa circostanza, un gioiello come Villa Faraggiana. Un'occasione unica per riscoprire la sua bellezza ed immergersi nella sua atmosfera magica celebrando la bellezza dell'arte e della musica. Albissola vuole riaffermare con orgoglio il suo ruolo di Piccola Atene, luogo dove tutte le Arti trovano casa e sono " di casa”, riconoscendo nella nostra cittadina una fonte di ispirazione. E non poteva certo mancare nella nostra realtà il canto lirico di recente proclamato Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO. Il binomio Palazzi storici-opera lirica si è già rivelato altrove di grande successo e siamo sicuri che saprà ripetersi anche da noi. Ringrazio tutti, in particolare Alessandra Brandone e Alberto Uva, che si sono messi in gioco in questa splendida avventura, nell'auspicio che sia solo l'inizio di un lungo viaggio".

Conclude Nicoletta Negro Assessore alle Politiche Comprensoriali della Cultura e del Turismo del Comune di Savona: "Il canto lirico italiano è stato ufficialmente riconosciuto Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel dicembre 2023. Questo riconoscimento sottolinea la sua importanza storica e culturale, ma testimonia anche il fatto che, nonostante le sfide della contemporaneità, l'Opera continua a suscitare emozioni e ad incantare il pubblico di tutto il mondo, tramandando la straordinaria eredità musicale dell'Italia. La sua lunga tradizione affonda le radici dal XVII secolo, per poi espandersi in tutta Italia e all'estero, grazie all'emigrazione di cantanti e produttori teatrali ed è proprio questa sua radicata storia, che ci permette ancora oggi di poter accogliere progetti che raccontano sempre qualcosa di nuovo e di attuale. In questo contesto nasce appunto "La grande opera in villa", un'iniziativa che prevede i coinvolgimento di residenze storiche a Savona e ad Albissola Marina, luoghi di un passato sfarzoso ancora vitale, che prende forma in tre serate fra arte scenica e bel canto, dove Giuseppe Verdi, George Bizet e Giacomo Puccini, ritrovano casa, fra stucchi, affreschi e giardini all'Italiana. L'abbinamento fra dimore storiche e momenti culturali è sicuramente un binomio che può solamente far bene al nostro territorio, che condivide da tempo percorsi progettuali importanti fra Città, Enti Pubblici e Privati e che vede in questa proposta, un'opportunità di crescita e di racconto in edito, destinato a far nascere ancora nuove e proficue collaborazioni nel tempo".

